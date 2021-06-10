Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/dtp-1736392750.html
В ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали около 15 человек
В ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали около 15 человек - РИА Новости, 10.06.2021
В ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали около 15 человек
Около 15 человек доставлены в больницу после ДТП в Свердловской области с автобусом, у которого отказали тормоза, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T07:23
2021-06-10T07:24
наезд автобуса на остановку в свердловской области
россия
валерий горелых
авто
свердловская область
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Около 15 человек доставлены в больницу после ДТП в Свердловской области с автобусом, у которого отказали тормоза, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.Ранее сообщалось, что в ЗАТО Лесной автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов, шесть человек погибли.По данным Горелых, пассажирский автобус марки ПАЗ перевозил рабочих на местное предприятие. Перед предприятием находится большой спуск, во время съезда с которого у автобуса, по оперативным данным, отказали тормоза, и он на большой скорости протаранил ворота предприятия и наехал на людей, ожидавших на остановке этот автобус, пояснил представитель МВД.
https://ria.ru/20210606/dtp-1735850401.html
россия
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, валерий горелых, авто, свердловская область, екатеринбург, происшествия

В ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали около 15 человек

07:23 10.06.2021 (обновлено: 07:24 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Около 15 человек доставлены в больницу после ДТП в Свердловской области с автобусом, у которого отказали тормоза, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее сообщалось, что в ЗАТО Лесной автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов, шесть человек погибли.
"Сегодня рано утром в городе Лесной произошло жуткое ДТП, в результате которого, по предварительным данным погибли 6 человек и порядка 15 получили различной степени тяжести травмы. Все они доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте ЧП работает руководство территориального ОВД и Госавтоинспекции", - сказал собеседник агентства.
По данным Горелых, пассажирский автобус марки ПАЗ перевозил рабочих на местное предприятие. Перед предприятием находится большой спуск, во время съезда с которого у автобуса, по оперативным данным, отказали тормоза, и он на большой скорости протаранил ворота предприятия и наехал на людей, ожидавших на остановке этот автобус, пояснил представитель МВД.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 09:44
В Подмосковье при столкновении легковушки с поездом погибли три человека
 
Наезд автобуса на остановку в Свердловской областиРоссияВалерий ГорелыхАвтоСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
09:02В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
09:01Вилла Ла Гранж в Женеве станет местом встречи Путина и Байдена
08:57Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"
08:49Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
08:47Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
08:38Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
08:26В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
08:25В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
08:25Главный архитектор Москвы рассказал, когда ТЦ в столице станет меньше
08:20Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
08:07Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
08:02Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
08:01Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
08:00В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
07:59В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода
07:51В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
07:40В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
07:37У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
07:35Названы самые счастливые города России
Лента новостейМолния