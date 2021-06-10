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В ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали около 15 человек

В ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали около 15 человек - РИА Новости, 10.06.2021

В ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали около 15 человек

Около 15 человек доставлены в больницу после ДТП в Свердловской области с автобусом, у которого отказали тормоза, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T07:23

2021-06-10T07:23

2021-06-10T07:24

наезд автобуса на остановку в свердловской области

россия

валерий горелых

авто

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Около 15 человек доставлены в больницу после ДТП в Свердловской области с автобусом, у которого отказали тормоза, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.Ранее сообщалось, что в ЗАТО Лесной автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов, шесть человек погибли.По данным Горелых, пассажирский автобус марки ПАЗ перевозил рабочих на местное предприятие. Перед предприятием находится большой спуск, во время съезда с которого у автобуса, по оперативным данным, отказали тормоза, и он на большой скорости протаранил ворота предприятия и наехал на людей, ожидавших на остановке этот автобус, пояснил представитель МВД.

https://ria.ru/20210606/dtp-1735850401.html

россия

свердловская область

екатеринбург

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наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, валерий горелых, авто, свердловская область, екатеринбург, происшествия