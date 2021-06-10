https://ria.ru/20210610/dozhd-1736418181.html

В Якутии опровергли сообщения о проведении шаманских обрядов вызова дождя

В Якутии опровергли сообщения о проведении шаманских обрядов вызова дождя - РИА Новости, 10.06.2021

В Якутии опровергли сообщения о проведении шаманских обрядов вызова дождя

Главы Нюрбинского и Томпонского районов Якутии, где введен режим ЧС из-за лесных пожаров, Алексей Иннокентьев и Яков Степанов опровергли сообщения в соцсетях о... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:14

2021-06-10T11:14

2021-06-10T11:14

россия

андрей тарасенко

бе-200

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

томпонский район

нюрбинский район

происшествия

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ЯКУТСК, 10 июн – РИА Новости. Главы Нюрбинского и Томпонского районов Якутии, где введен режим ЧС из-за лесных пожаров, Алексей Иннокентьев и Яков Степанов опровергли сообщения в соцсетях о проведении шаманских обрядов вызова дождя.Ранее сообщалось, что 4 июня режим ЧС ввели в Нюрбинском районе Якутии, где лесные пожары бушуют вблизи населенных пунктов. В тушении очагов задействовали самолет Бе-200 Хабаровского АСЦ МЧС России. В Томпонском районе также действует режим ЧС муниципального характера. В соцсетях стала распространяться информация, что якобы на заседании по вопросу лесопожарной обстановки в республике председатель правительства Андрей Тарасенко призвал найти шаманов, которые вызовут дожди. Якобы после этого в Нюрбинском районе во время лесных пожаров работали шаманы, которые вызвали сильные дождевые осадки."Не было такого, премьер не призывал прибегнуть к помощи шаманов. У нас три лесных пожара, из которых два уже удалось локализовать… Угрозы перехода огня на населенные пункты на сегодня не существует. Камлания шаманов в Нюрбинском районе не проводились. Нужно верить официальным источникам, а не фейку в социальной сети. У нас в районе нет шаманов. Фотографии, которые распространяются, якобы возле села Нюрбачан, могут быть старые, с национального Ысыаха. Лесные пожары в Нюрбинском районе потушены не с помощью обрядов, в борьбе с природной стихией нам помогли региональные и федеральные противопожарные силы", - заявил РИА Новости Иннокентьев.В свою очередь глава Томпонского района Яков Степанов, где лесной пожар приближался на 250 метров к селу Хандыга, признался, что, как и многие якуты, верит в силу шаманов. "Но мы к ним не обращались из-за лесных пожаров. Дождь небольшой в Хандыге был, но о том, что будут осадки, узнали из прогнозов синоптиков. Сейчас ветер поменял направление. Лесной пожар находится в 5 километрах от Хандыги", - рассказал агентству Степанов.По данным ГУ МЧС по республики, в четверг в Якутии в тушении лесных пожаров задействованы свыше 1,5 тысяч человек и 184 единицы техники. С начала пожароопасного сезона в регионе произошло более 157 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем - свыше 38 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20210610/pozhar-1736411949.html

https://ria.ru/20210522/pozhary-1733486889.html

россия

томпонский район

нюрбинский район

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россия, андрей тарасенко, бе-200, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томпонский район, нюрбинский район, происшествия