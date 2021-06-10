Майкла Дугласа приняли за дедушку на выпускном его 18-летней дочери
© AP Photo / Chris PizzelloМайкл Дуглас c дочерью Кэрис Дуглас
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американский актер Майкл Дуглас, которому в сентябре исполнится 77 лет, на шоу Келли Кларксон рассказал, что его приняли за дедушку на выпускном 18-летей Кэрис — их с Кэтрин Зета-Джонс общей дочери.
По словам обладателя двух премий "Оскар", этот неловкий момент грозил испортить праздничное настроение.
"Это было так замечательно. Я так ей (дочерью) горжусь, — прокомментировал Дуглас. — Но я должен сказать тебе, Келли, немного неприятно, когда ты выходишь за дверь и слышишь от других родителей: "О, поздравляю, ты, должно быть, так рад за свою внучку".
Под смех ведущей Дуглас продолжил: "На это я ответил: "Не знаю, приятель. Я не буду принимать это на свой счет, ведь вы просто стараетесь быть милыми".
Актер добавил, что они с супругой боятся, что их дом скоро опустеет, поскольку сын Дилан, которому в августе исполнится 21 год, уже живет отдельно.
"Это страшно, — отметил Дуглас. — Вы смотрите друг на друга с супругой и думаете: "Остались только ты и я, детка".
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс женаты более 20 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте (актер старше жены на 25 лет. — Прим. ред.), паре удалось создать крепкую семью.