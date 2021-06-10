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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210610/douglas-1736330188.html
Майкла Дугласа приняли за дедушку на выпускном его 18-летней дочери
Майкла Дугласа приняли за дедушку на выпускном его 18-летней дочери - РИА Новости, 10.06.2021
Майкла Дугласа приняли за дедушку на выпускном его 18-летней дочери
Американский актер Майкл Дуглас, которому в сентябре исполнится 77 лет, на шоу Келли Кларксон рассказал, что его приняли за дедушку на выпускном 18-летей Кэрис... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T02:36
2021-06-10T02:36
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американский актер Майкл Дуглас, которому в сентябре исполнится 77 лет, на шоу Келли Кларксон рассказал, что его приняли за дедушку на выпускном 18-летей Кэрис — их с Кэтрин Зета-Джонс общей дочери. По словам обладателя двух премий "Оскар", этот неловкий момент грозил испортить праздничное настроение. Под смех ведущей Дуглас продолжил: "На это я ответил: "Не знаю, приятель. Я не буду принимать это на свой счет, ведь вы просто стараетесь быть милыми". Актер добавил, что они с супругой боятся, что их дом скоро опустеет, поскольку сын Дилан, которому в августе исполнится 21 год, уже живет отдельно.Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс женаты более 20 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте (актер старше жены на 25 лет. — Прим. ред.), паре удалось создать крепкую семью.
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знаменитости, звезды, кэтрин зета-джонс, келли кларксон, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, майкл дуглас

Майкла Дугласа приняли за дедушку на выпускном его 18-летней дочери

02:36 10.06.2021
 
© AP Photo / Chris PizzelloМайкл Дуглас c дочерью Кэрис Дуглас
Майкл Дуглас c дочерью Кэрис Дуглас - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Chris Pizzello
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американский актер Майкл Дуглас, которому в сентябре исполнится 77 лет, на шоу Келли Кларксон рассказал, что его приняли за дедушку на выпускном 18-летей Кэрис — их с Кэтрин Зета-Джонс общей дочери.
По словам обладателя двух премий "Оскар", этот неловкий момент грозил испортить праздничное настроение.

"Это было так замечательно. Я так ей (дочерью) горжусь, — прокомментировал Дуглас. — Но я должен сказать тебе, Келли, немного неприятно, когда ты выходишь за дверь и слышишь от других родителей: "О, поздравляю, ты, должно быть, так рад за свою внучку".

Под смех ведущей Дуглас продолжил: "На это я ответил: "Не знаю, приятель. Я не буду принимать это на свой счет, ведь вы просто стараетесь быть милыми".
Актер добавил, что они с супругой боятся, что их дом скоро опустеет, поскольку сын Дилан, которому в августе исполнится 21 год, уже живет отдельно.

"Это страшно, — отметил Дуглас. — Вы смотрите друг на друга с супругой и думаете: "Остались только ты и я, детка".

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс женаты более 20 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте (актер старше жены на 25 лет. — Прим. ред.), паре удалось создать крепкую семью.
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КультураЗнаменитостизвездыКэтрин Зета-ДжонсКелли КларксонСтиль жизниНовости культурыШоу-бизнесМайкл Дуглас
 
 
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