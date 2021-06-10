https://ria.ru/20210610/douglas-1736330188.html

Майкла Дугласа приняли за дедушку на выпускном его 18-летней дочери

Майкла Дугласа приняли за дедушку на выпускном его 18-летней дочери - РИА Новости, 10.06.2021

Майкла Дугласа приняли за дедушку на выпускном его 18-летней дочери

Американский актер Майкл Дуглас, которому в сентябре исполнится 77 лет, на шоу Келли Кларксон рассказал, что его приняли за дедушку на выпускном 18-летей Кэрис... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T02:36

2021-06-10T02:36

2021-06-10T02:36

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американский актер Майкл Дуглас, которому в сентябре исполнится 77 лет, на шоу Келли Кларксон рассказал, что его приняли за дедушку на выпускном 18-летей Кэрис — их с Кэтрин Зета-Джонс общей дочери. По словам обладателя двух премий "Оскар", этот неловкий момент грозил испортить праздничное настроение. Под смех ведущей Дуглас продолжил: "На это я ответил: "Не знаю, приятель. Я не буду принимать это на свой счет, ведь вы просто стараетесь быть милыми". Актер добавил, что они с супругой боятся, что их дом скоро опустеет, поскольку сын Дилан, которому в августе исполнится 21 год, уже живет отдельно.Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс женаты более 20 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте (актер старше жены на 25 лет. — Прим. ред.), паре удалось создать крепкую семью.

https://ria.ru/20210214/romany-1593211674.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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знаменитости, звезды, кэтрин зета-джонс, келли кларксон, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, майкл дуглас