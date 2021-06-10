https://ria.ru/20210610/dolschiki-1736402297.html

В Самарской области решат проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года

В Самарской области решат проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года - РИА Новости, 10.06.2021

В Самарской области решат проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года

Власти Самарской области планируют решить проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T09:31

2021-06-10T09:31

2021-06-10T12:50

обманутые дольщики в россии

жилье

константин тимофеев

самара

самарская область

тольятти

общество

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САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Власти Самарской области планируют решить проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года, сообщила пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, данные озвучены в среду в ходе рабочего совещания, которое провел Азаров с руководителем федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Константином Тимофеевым.Отмечается, что всего с сентября 2017 года благодаря системной работе региональных властей из единого реестра проблемных объектов исключены 36 многоквартирных домов, восстановлены права 3790 обманутых дольщиков. По словам Азарова, которого цитирует пресс-служба, огромное значение в решении проблем дольщиков имеют решения, принятые на федеральном уровне по поручению президента России Владимира Путина, одним из которых стало создание Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Самарская область включилась в работу с фондом одной из первых. На сегодняшний день в фонд уже переданы 12 домов по восьми адресам в Самаре и Тольятти. Из них 10 объектов будет достроено, по оставшимся – выплачены денежные компенсации."На мой взгляд, работа в регионе выстроена хорошо, и я рад, что лично губернатор принимает в этом участие. Мы надеемся, что регион выдержит заданные темпы, и проблема обманутых дольщиков будет решена своевременно", – цитирует Тимофеева пресс-служба.Азаров поблагодарил Тимофеева за помощь и содействие в работе по восстановлению прав обманутых дольщиков. "Ставлю задачу, чтобы по текущему году из реестра проблемных было исключено не менее восьми объектов", – сказал он.По информации пресс-службы, продолжится совместная работа с фондом по передаче еще 12 объектов незавершенного строительства. "Договоренности по этим объектам уже достигнуты. Без участия федерального фонда сейчас уверенно говорить о решении задачи, поставленной президентом, было бы невозможно. Остались самые сложные, капиталоемкие объекты, которые имеют историю больше 15 лет. И, конечно, подбор инвестора по таким самым проблемным домам был бы очень проблематичен, но здесь плечо подставляет федеральный фонд", - отметил Азаров.

https://ria.ru/20210604/samara-1735682083.html

https://ria.ru/20210605/pmef-1735768728.html

самара

самарская область

тольятти

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обманутые дольщики в россии, жилье, константин тимофеев, самара, самарская область, тольятти, общество