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Названы объемы долгов перед россиянами за несостоявшиеся туры
Названы объемы долгов перед россиянами за несостоявшиеся туры - РИА Новости, 10.06.2021
Названы объемы долгов перед россиянами за несостоявшиеся туры
Задолженность перед россиянами за несостоявшиеся туры достигла 44 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T19:47
2021-06-10T19:47
россия
туризм
майя ломидзе
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Задолженность перед россиянами за несостоявшиеся туры достигла 44 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе."Ухудшение эпидемиологической ситуации и связанное с этим практически полное сокращение перевозок в Турцию в апреле 2021 года стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом", — сказала она.По ее словам, такая задолженность сформировалась за период с 2020 года."Около 1,3 миллиона человек не могут реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии", — отметила Ломидзе.Глава АТОР отметила, что на сегодняшний день выезд с туристическими целями возможен в 21 страну, при этом из них только в 11 стран есть относительно массовый спрос. Однако и на этих направлениях сохраняется ограничение по количеству перевозки — менее десяти процентов от объемов 2019 года. Между тем некоторые страны, пользующиеся массовым спросом у российских туристов, уже заявили о готовности принимать их без обязательного карантина по приезду."В числе требований к туристам, въезжающим из России – отрицательный тест ПЦР, наличие антител к COVID-19 или подтверждение вакцинации. Такие условия для въезда россиян уже объявили Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис", — уточнила она.Она добавила, что ограниченная емкость отечественных курортов не позволит некоторым гражданам выехать к морю."Значит, сотни тысяч человек будут лишены морского отдыха уже второй год. Официальное возобновление перевозки за рубеж, как минимум по тем направлениям, которые готовы принимать российских туристов, позволит сохранить планы на отдых россиян в этом сезоне и снизит волну недовольств в сложившейся ситуацией", — добавила Ломидзе.АТОР в среду направила письмо в адрес главы оперштаба, вице-премьера Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть предложения по безопасному восстановлению международного выездного туризма в России.
https://ria.ru/20210610/albaniya-1736331875.html
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россия, туризм, майя ломидзе, татьяна голикова, общество
Названы объемы долгов перед россиянами за несостоявшиеся туры
19:47 10.06.2021
 
© Depositphotos / slava296Пляж на турецком курорте Бодрум
Пляж на турецком курорте Бодрум - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Depositphotos / slava296

Задолженность перед россиянами за несостоявшиеся туры составила 44 миллиарда рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Задолженность перед россиянами за несостоявшиеся туры достигла 44 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
"Ухудшение эпидемиологической ситуации и связанное с этим практически полное сокращение перевозок в Турцию в апреле 2021 года стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом", — сказала она.
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По ее словам, такая задолженность сформировалась за период с 2020 года.
"Около 1,3 миллиона человек не могут реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии", — отметила Ломидзе.
Глава АТОР отметила, что на сегодняшний день выезд с туристическими целями возможен в 21 страну, при этом из них только в 11 стран есть относительно массовый спрос. Однако и на этих направлениях сохраняется ограничение по количеству перевозки — менее десяти процентов от объемов 2019 года. Между тем некоторые страны, пользующиеся массовым спросом у российских туристов, уже заявили о готовности принимать их без обязательного карантина по приезду.
"В числе требований к туристам, въезжающим из России – отрицательный тест ПЦР, наличие антител к COVID-19 или подтверждение вакцинации. Такие условия для въезда россиян уже объявили Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис", — уточнила она.
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Она добавила, что ограниченная емкость отечественных курортов не позволит некоторым гражданам выехать к морю.
"Значит, сотни тысяч человек будут лишены морского отдыха уже второй год. Официальное возобновление перевозки за рубеж, как минимум по тем направлениям, которые готовы принимать российских туристов, позволит сохранить планы на отдых россиян в этом сезоне и снизит волну недовольств в сложившейся ситуацией", — добавила Ломидзе.
АТОР в среду направила письмо в адрес главы оперштаба, вице-премьера Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть предложения по безопасному восстановлению международного выездного туризма в России.
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