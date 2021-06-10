Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/dokumenty-1736386380.html
Опубликованы документы о перевороте на Украине в 2014 году
Опубликованы документы о перевороте на Украине в 2014 году - РИА Новости, 10.06.2021
Опубликованы документы о перевороте на Украине в 2014 году
Постпредство РФ при ООН опубликовало сборник документов о событиях, происходивших в дни государственного переворота на Украине в 2014 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T02:14
2021-06-10T02:28
россия
дмитрий полянский
луганская народная республика
владимир олейник
верховная рада украины
совет безопасности оон
евросоюз
виктор янукович
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155655/10/1556551055_0:121:2994:1805_1920x0_80_0_0_aa56ca208799547b209a8cf6f31e9fb8.jpg
ООН, 10 июн – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН опубликовало сборник документов о событиях, происходивших в дни государственного переворота на Украине в 2014 году, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.Теперь желающие могут ознакомиться на сайте со сборником "Украина: государственный переворот", который представил в ходе недавнего неформального заседания СБ ООН бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.Как отмечают в постпредстве, в книге собраны документальные и фотоматериалы, "доказывающие преступный характер смены власти на Украине в 2014 году". "Документы и показания непосредственных участников событий, включая бывших президента Виктора Януковича и главы правительства Николая Азарова, обличают организаторов и спонсоров "Майдана", представляют исчерпывающие доказательства преступлений, совершенных во время и после госпереворота, в том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов на Донбассе и в других регионах Украины", - отмечается на сайте.Ранее сборник опубликовал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Главная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".Позднее, в апреле 2014 года, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210608/ukraina-1736059894.html
россия
луганская народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155655/10/1556551055_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_97db9935c00a9cf05a0e8546359b1a51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий полянский, луганская народная республика, владимир олейник, верховная рада украины, совет безопасности оон, евросоюз, виктор янукович, оон, киев, в мире

Опубликованы документы о перевороте на Украине в 2014 году

02:14 10.06.2021 (обновлено: 02:28 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСтолкновения в центре Киева. 2014 год
Столкновения в центре Киева. 2014 год - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 10 июн – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН опубликовало сборник документов о событиях, происходивших в дни государственного переворота на Украине в 2014 году, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.
"Постпредство РФ при ООН опубликовало сборник документов о государственном перевороте на Украине 2014 года", - сказал Стржижовский.
Теперь желающие могут ознакомиться на сайте со сборником "Украина: государственный переворот", который представил в ходе недавнего неформального заседания СБ ООН бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Как отмечают в постпредстве, в книге собраны документальные и фотоматериалы, "доказывающие преступный характер смены власти на Украине в 2014 году". "Документы и показания непосредственных участников событий, включая бывших президента Виктора Януковича и главы правительства Николая Азарова, обличают организаторов и спонсоров "Майдана", представляют исчерпывающие доказательства преступлений, совершенных во время и после госпереворота, в том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов на Донбассе и в других регионах Украины", - отмечается на сайте.
Ранее сборник опубликовал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
© Фото : Владимир ОлейникСтраница из сборника "Украина: государственный переворот"
Страница из сборника Украина: государственный переворот
1 из 3
Страница из сборника "Украина: государственный переворот"
© Фото : Владимир Олейник
© Фото : Владимир ОлейникСтраница из сборника "Украина: государственный переворот"
Страница из сборника Украина: государственный переворот
2 из 3
Страница из сборника "Украина: государственный переворот"
© Фото : Владимир Олейник
© Фото : Владимир ОлейникСтраница из сборника "Украина: государственный переворот"
Страница из сборника Украина: государственный переворот
3 из 3
Страница из сборника "Украина: государственный переворот"
© Фото : Владимир Олейник
1 из 3
Страница из сборника "Украина: государственный переворот"
© Фото : Владимир Олейник
2 из 3
Страница из сборника "Украина: государственный переворот"
© Фото : Владимир Олейник
3 из 3
Страница из сборника "Украина: государственный переворот"
© Фото : Владимир Олейник
Главная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
Позднее, в апреле 2014 года, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Рабочие на украинской АЗС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 08:00
США, Россия и Европа объединились против Украины
 
РоссияДмитрий ПолянскийЛуганская Народная РеспубликаВладимир ОлейникВерховная Рада УкраиныСовет Безопасности ООНЕвросоюзВиктор ЯнуковичООНКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
09:02В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
09:01Вилла Ла Гранж в Женеве станет местом встречи Путина и Байдена
08:57Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"
08:49Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
08:47Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
08:38Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
08:26В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
08:25В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
08:25Главный архитектор Москвы рассказал, когда ТЦ в столице станет меньше
08:20Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
08:07Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
08:02Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
08:01Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
08:00В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
07:59В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода
07:51В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
07:40В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
07:37У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
07:35Названы самые счастливые города России
Лента новостейМолния