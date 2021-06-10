https://ria.ru/20210610/dokumenty-1736386380.html

Опубликованы документы о перевороте на Украине в 2014 году

Опубликованы документы о перевороте на Украине в 2014 году - РИА Новости, 10.06.2021

Опубликованы документы о перевороте на Украине в 2014 году

Постпредство РФ при ООН опубликовало сборник документов о событиях, происходивших в дни государственного переворота на Украине в 2014 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T02:14

2021-06-10T02:14

2021-06-10T02:28

россия

дмитрий полянский

луганская народная республика

владимир олейник

верховная рада украины

совет безопасности оон

евросоюз

виктор янукович

оон

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ООН, 10 июн – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН опубликовало сборник документов о событиях, происходивших в дни государственного переворота на Украине в 2014 году, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.Теперь желающие могут ознакомиться на сайте со сборником "Украина: государственный переворот", который представил в ходе недавнего неформального заседания СБ ООН бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.Как отмечают в постпредстве, в книге собраны документальные и фотоматериалы, "доказывающие преступный характер смены власти на Украине в 2014 году". "Документы и показания непосредственных участников событий, включая бывших президента Виктора Януковича и главы правительства Николая Азарова, обличают организаторов и спонсоров "Майдана", представляют исчерпывающие доказательства преступлений, совершенных во время и после госпереворота, в том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов на Донбассе и в других регионах Украины", - отмечается на сайте.Ранее сборник опубликовал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Главная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".Позднее, в апреле 2014 года, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736059894.html

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луганская народная республика

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россия, дмитрий полянский, луганская народная республика, владимир олейник, верховная рада украины, совет безопасности оон, евросоюз, виктор янукович, оон, киев, в мире