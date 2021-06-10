Опубликованы документы о перевороте на Украине в 2014 году
02:14 10.06.2021 (обновлено: 02:28 10.06.2021)
"Постпредство РФ при ООН опубликовало сборник документов о государственном перевороте на Украине 2014 года", - сказал Стржижовский.
Теперь желающие могут ознакомиться на сайте со сборником "Украина: государственный переворот", который представил в ходе недавнего неформального заседания СБ ООН бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Как отмечают в постпредстве, в книге собраны документальные и фотоматериалы, "доказывающие преступный характер смены власти на Украине в 2014 году". "Документы и показания непосредственных участников событий, включая бывших президента Виктора Януковича и главы правительства Николая Азарова, обличают организаторов и спонсоров "Майдана", представляют исчерпывающие доказательства преступлений, совершенных во время и после госпереворота, в том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов на Донбассе и в других регионах Украины", - отмечается на сайте.
Ранее сборник опубликовал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
© Фото : Владимир ОлейникСтраница из сборника "Украина: государственный переворот"
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Страница из сборника "Украина: государственный переворот"
© Фото : Владимир Олейник
© Фото : Владимир ОлейникСтраница из сборника "Украина: государственный переворот"
2 из 3
Страница из сборника "Украина: государственный переворот"
© Фото : Владимир Олейник
© Фото : Владимир ОлейникСтраница из сборника "Украина: государственный переворот"
3 из 3
Страница из сборника "Украина: государственный переворот"
© Фото : Владимир Олейник
1 из 3
Страница из сборника "Украина: государственный переворот"
© Фото : Владимир Олейник
2 из 3
Страница из сборника "Украина: государственный переворот"
© Фото : Владимир Олейник
3 из 3
Страница из сборника "Украина: государственный переворот"
© Фото : Владимир Олейник
Главная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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