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https://ria.ru/20210610/diktant-1736491451.html
Смоленский росгвардеец стал одним из победителей "Диктанта Победы"
Смоленский росгвардеец стал одним из победителей "Диктанта Победы" - РИА Новости, 10.06.2021
Смоленский росгвардеец стал одним из победителей "Диктанта Победы"
Росгвардеец из Смоленской области стал одним из победителей всероссийской исторической акции "Диктант Победы", выполнив тест за 15 из 45 отведенных минут,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:27
2021-06-10T16:40
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
михаил родионов
смоленская область
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Росгвардеец из Смоленской области стал одним из победителей всероссийской исторической акции "Диктант Победы", выполнив тест за 15 из 45 отведенных минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии."Офицер управления Росгвардии по Смоленской области старший лейтенант Михаил Родионов стал победителем Всероссийской исторической акции "Диктант Победы". Он правильно ответил на все вопросы теста за 15 минут из 45 минут отведенного времени", - сообщили в пресс-службе.Сам офицер отметил, что приятно удивлен победой и давно увлекается изучением истории России. В "Диктанте Победы" он участвовал впервые. Родионов - потомственный военнослужащий, его деды воевали на фронтах Великой Отечественной войны, поэтому в его семье, рассказал он, к истории страны относятся с трепетом.В 2016 году Михаил окончил Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации. В свободное время старший лейтенант изучает историю, читает документалистику и посещает музеи, отмечается в сообщении.В этом году более 80 военнослужащих и сотрудников управления Росгвардии по Смоленской области приняли участие в этой исторической акции. Всего же в стране написали диктант 1,5 миллиона человек, в том числе свыше 10 тысяч росгвардейцев."Диктант Победы" проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья третий год в целях привлечения общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности, патриотического воспитания молодежи, сохранения памяти о том, какой высокой ценой была добыта победа.В этом году в международной акции участвовали более 1,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20210607/diktant-1735943793.html
https://realty.ria.ru/20210512/isk-1731890837.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), михаил родионов, смоленская область, общество

Смоленский росгвардеец стал одним из победителей "Диктанта Победы"

16:27 10.06.2021 (обновлено: 16:40 10.06.2021)
 
© Федеральная служба войск национальной гвардии РФСтарший лейтенант Росгвардии Михаил Родионов
Старший лейтенант Росгвардии Михаил Родионов
© Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Росгвардеец из Смоленской области стал одним из победителей всероссийской исторической акции "Диктант Победы", выполнив тест за 15 из 45 отведенных минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
"Офицер управления Росгвардии по Смоленской области старший лейтенант Михаил Родионов стал победителем Всероссийской исторической акции "Диктант Победы". Он правильно ответил на все вопросы теста за 15 минут из 45 минут отведенного времени", - сообщили в пресс-службе.
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Сам офицер отметил, что приятно удивлен победой и давно увлекается изучением истории России. В "Диктанте Победы" он участвовал впервые. Родионов - потомственный военнослужащий, его деды воевали на фронтах Великой Отечественной войны, поэтому в его семье, рассказал он, к истории страны относятся с трепетом.
В 2016 году Михаил окончил Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации. В свободное время старший лейтенант изучает историю, читает документалистику и посещает музеи, отмечается в сообщении.
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В этом году более 80 военнослужащих и сотрудников управления Росгвардии по Смоленской области приняли участие в этой исторической акции. Всего же в стране написали диктант 1,5 миллиона человек, в том числе свыше 10 тысяч росгвардейцев.
"Диктант Победы" проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья третий год в целях привлечения общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности, патриотического воспитания молодежи, сохранения памяти о том, какой высокой ценой была добыта победа.
В этом году в международной акции участвовали более 1,5 миллиона человек.
Участники Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Михаил РодионовСмоленская областьОбщество
 
 
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