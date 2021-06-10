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Девочка раздает листовки, собирая деньги себе на операцию
Девочка раздает листовки, собирая деньги себе на операцию - РИА Новости, 10.06.2021
Девочка раздает листовки, собирая деньги себе на операцию
У трехлетней Сони из Перми множественные пороки развития. Девочка перенесла уже несколько операций. Требуется еще одна. Деньги на нее малышка собирает сама: вместе с мамой раздает на улице города листовки. Осталось собрать около сотни тысяч долларов.
2021-06-10T12:17
2021-06-10T12:17
2021-06-10T12:23
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Девочка раздает листовки, собирая деньги себе на операцию
У трехлетней Сони из Перми множественные пороки развития. Девочка перенесла уже несколько операций. Требуется еще одна. Деньги на нее малышка собирает сама: вместе с мамой раздает на улице города листовки. Осталось собрать около сотни тысяч долларов.
2021-06-10T12:17
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Девочка раздает листовки, собирая деньги себе на операцию
У трехлетней Сони из Перми множественные пороки развития. Девочка перенесла уже несколько операций. Требуется еще одна. Деньги на нее малышка собирает сама: вместе с мамой раздает на улице города листовки. Осталось собрать около сотни тысяч долларов.
2021-06-10T12:17
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PT1M27S
Девочка раздает листовки, собирая деньги себе на операцию
12:17 10.06.2021 (обновлено: 12:23 10.06.2021)
У трехлетней Сони из Перми множественные пороки развития. Девочка перенесла уже несколько операций. Требуется еще одна. Деньги на нее малышка собирает сама: вместе с мамой раздает на улице города листовки. Осталось собрать около сотни тысяч долларов.