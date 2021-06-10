https://ria.ru/20210610/devochka-1736402693.html
В Бурятии пропала двенадцатилетняя девочка
В Бурятии пропала двенадцатилетняя девочка - РИА Новости, 10.06.2021
В Бурятии пропала двенадцатилетняя девочка
Двенадцатилетняя девочка ушла в среду вечером из дома в поселке Кика в Бурятии и пропала, сообщили РИА Новости в республиканском главке МВД. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:33
2021-06-10T09:33
2021-06-10T09:33
прибайкальский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка ушла в среду вечером из дома в поселке Кика в Бурятии и пропала, сообщили РИА Новости в республиканском главке МВД."Полицейскими разыскивается 12-летняя Алена Манзеева, которая 9 июня около пяти вечера ушла из дома в п. Кика Прибайкальского района, и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Ранее не уходила... Ее поиски ведут около 100 человек из числа сотрудников полиции, волонтеров и местных жителей", - сказала собеседница агентства.По данным МВД, у девочки европейская внешность, волосы светлые, глаза голубые, рост 140-150 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в футболку розового цвета, синие джинсовые шорты, а также, возможно, в серую кофту и кепку черного цвета.Полиция просит при наличии какой-либо информации о девочке или ее местонахождении незамедлительно сообщить по телефонам: 8(914)632-52-34, 8(30144)51-3-71, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).
https://ria.ru/20210606/ural-1735850074.html
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прибайкальский район, происшествия
КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка ушла в среду вечером из дома в поселке Кика в Бурятии и пропала, сообщили РИА Новости в республиканском главке МВД.
"Полицейскими разыскивается 12-летняя Алена Манзеева, которая 9 июня около пяти вечера ушла из дома в п. Кика Прибайкальского района
, и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Ранее не уходила... Ее поиски ведут около 100 человек из числа сотрудников полиции, волонтеров и местных жителей", - сказала собеседница агентства.
По данным МВД, у девочки европейская внешность, волосы светлые, глаза голубые, рост 140-150 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в футболку розового цвета, синие джинсовые шорты, а также, возможно, в серую кофту и кепку черного цвета.
Полиция просит при наличии какой-либо информации о девочке или ее местонахождении незамедлительно сообщить по телефонам: 8(914)632-52-34, 8(30144)51-3-71, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).