Тропа выживания: конкурс "Морской десант — 2021"
Соревнования проходили 8-10 июня на полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота.
Соревнования проходили 8-10 июня на полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота.
За победу боролись семь команд — Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового и Рязанского высшего воздушно-десантного командных училищ.
За победу боролись семь команд — Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового и Рязанского высшего воздушно-десантного командных училищ.
Конкурс состоял из трех этапов. На первых двух участники прошли "Тропу разведчика" и испытали силы на "Тропе выживания".
Конкурс состоял из трех этапов. На первых двух участники прошли "Тропу разведчика" и испытали силы на "Тропе выживания".
Третьим и завершающим этапом стала эстафета.
Вертолет Ми-8 во время третьего этапа всеармейского конкурса "Морской десант — 2021".
Вертолет Ми-8 во время третьего этапа всеармейского конкурса "Морской десант — 2021".
Команды продемонстрировали навыки управления современной военной техникой.
Команды продемонстрировали навыки управления современной военной техникой.
Экипажи на БТР-82А преодолели маршрут с препятствиями — колейным мостом, змейкой, железнодорожным переездом.
Экипажи на БТР-82А преодолели маршрут с препятствиями — колейным мостом, змейкой, железнодорожным переездом.
Военнослужащие продемонстрировали мастерство вождения бронемашины на плаву.
Военнослужащие продемонстрировали мастерство вождения бронемашины на плаву.
Участники выполнили стрельбу из вооружения БТР по разным типам мишеней.
Участники выполнили стрельбу из вооружения БТР по разным типам мишеней.
Победу в конкурсе "Морской десант — 2021" завоевала команда морской пехоты Тихоокеанского флота.
Победу в конкурсе "Морской десант — 2021" завоевала команда морской пехоты Тихоокеанского флота.
Участник всеармейского конкурса "Морской десант — 2021".
Участник всеармейского конкурса "Морской десант — 2021".
Второе место заняли курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.
Второе место заняли курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.
Тройку лидеров замкнула команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.
Тройку лидеров замкнула команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.
Санитарный автомобиль во время третьего этапа конкурса "Морской десант — 2021".
Санитарный автомобиль во время третьего этапа конкурса "Морской десант — 2021".
Военнослужащие морской пехоты Северного флота на всеармейском конкурсе "Морской десант — 2021".
Военнослужащие морской пехоты Северного флота на всеармейском конкурсе "Морской десант — 2021".