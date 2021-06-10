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Тропа выживания: конкурс "Морской десант — 2021"
Тропа выживания: конкурс "Морской десант — 2021" - РИА Новости, 10.06.2021
Тропа выживания: конкурс "Морской десант — 2021"
В Приморье завершился всеармейский конкурс по полевой выучке "Морской десант — 2021". Более 200 военнослужащих соревновались в прохождении полосы разведчика,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:07
2021-06-10T17:52
тихоокеанский флот вмф россии
приморский край
армия
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В Приморье завершился всеармейский конкурс по полевой выучке "Морской десант — 2021". Более 200 военнослужащих соревновались в прохождении полосы разведчика, владении оружием и мастерстве вождения бронемашины. Самые быстрые и выносливые — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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4.7
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тихоокеанский флот вмф россии, приморский край, армия, фото, фото

Тропа выживания: конкурс "Морской десант — 2021"

16:07 10.06.2021 (обновлено: 17:52 10.06.2021)
 
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В Приморье завершился всеармейский конкурс по полевой выучке "Морской десант — 2021". Более 200 военнослужащих соревновались в прохождении полосы разведчика, владении оружием и мастерстве вождения бронемашины. Самые быстрые и выносливые — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Соревнования проходили 8-10 июня на полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота.

Бронетранспортер БТР-82А во время третьего этапа всеармейского конкурса Морской десант-2021 на тактическом поле Мыс Клерка полигона Бамбурово в Приморском крае
1 из 15

Соревнования проходили 8-10 июня на полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

За победу боролись семь команд — Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового и Рязанского высшего воздушно-десантного командных училищ.

Военнослужащие во время третьего этапа всеармейского конкурса Морской десант-2021 на тактическом поле Мыс Клерка полигона Бамбурово в Приморском крае
2 из 15

За победу боролись семь команд — Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового и Рязанского высшего воздушно-десантного командных училищ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Конкурс состоял из трех этапов. На первых двух участники прошли "Тропу разведчика" и испытали силы на "Тропе выживания".

Бронетранспортер БТР-82А во время третьего этапа всеармейского конкурса Морской десант-2021 на тактическом поле Мыс Клерка полигона Бамбурово в Приморском крае
3 из 15

Конкурс состоял из трех этапов. На первых двух участники прошли "Тропу разведчика" и испытали силы на "Тропе выживания".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Третьим и завершающим этапом стала эстафета.

Военнослужащие во время третьего этапа всеармейского конкурса Морской десант-2021 на тактическом поле Мыс Клерка полигона Бамбурово в Приморском крае
4 из 15

Третьим и завершающим этапом стала эстафета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Вертолет Ми-8 во время третьего этапа всеармейского конкурса "Морской десант — 2021".

Всеармейский конкурс Морской десант 2021
5 из 15

Вертолет Ми-8 во время третьего этапа всеармейского конкурса "Морской десант — 2021".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Команды продемонстрировали навыки управления современной военной техникой.

Бронетранспортер БТР-82А во время третьего этапа всеармейского конкурса Морской десант-2021 на тактическом поле Мыс Клерка полигона Бамбурово в Приморском крае
6 из 15

Команды продемонстрировали навыки управления современной военной техникой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Экипажи на БТР-82А преодолели маршрут с препятствиями — колейным мостом, змейкой, железнодорожным переездом.

Бронетранспортеры БТР-82А во время третьего этапа всеармейского конкурса Морской десант-2021 на тактическом поле Мыс Клерка полигона Бамбурово в Приморском крае
7 из 15

Экипажи на БТР-82А преодолели маршрут с препятствиями — колейным мостом, змейкой, железнодорожным переездом.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Военнослужащие продемонстрировали мастерство вождения бронемашины на плаву.

Военнослужащие во время третьего этапа всеармейского конкурса Морской десант-2021 на тактическом поле Мыс Клерка полигона Бамбурово в Приморском крае
8 из 15

Военнослужащие продемонстрировали мастерство вождения бронемашины на плаву.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Участники выполнили стрельбу из вооружения БТР по разным типам мишеней.

Бронетранспортер БТР-82А во время третьего этапа всеармейского конкурса Морской десант-2021 на тактическом поле Мыс Клерка полигона Бамбурово в Приморском крае
9 из 15

Участники выполнили стрельбу из вооружения БТР по разным типам мишеней.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Победу в конкурсе "Морской десант — 2021" завоевала команда морской пехоты Тихоокеанского флота.

Бронетранспортер БТР-82А во время третьего этапа всеармейского конкурса Морской десант-2021 на тактическом поле Мыс Клерка полигона Бамбурово в Приморском крае
10 из 15

Победу в конкурсе "Морской десант — 2021" завоевала команда морской пехоты Тихоокеанского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Участник всеармейского конкурса "Морской десант — 2021".

Военнослужащий во время третьего этапа всеармейского конкурса Морской десант-2021 на тактическом поле Мыс Клерка полигона Бамбурово в Приморском крае
11 из 15

Участник всеармейского конкурса "Морской десант — 2021".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Второе место заняли курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Бронетранспортер БТР-82А во время третьего этапа всеармейского конкурса Морской десант-2021 на тактическом поле Мыс Клерка полигона Бамбурово в Приморском крае
12 из 15

Второе место заняли курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Тройку лидеров замкнула команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Бронетранспортеры БТР-82А во время третьего этапа всеармейского конкурса Морской десант-2021 на тактическом поле Мыс Клерка полигона Бамбурово в Приморском крае
13 из 15

Тройку лидеров замкнула команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Санитарный автомобиль во время третьего этапа конкурса "Морской десант — 2021".

Санитарный автомобиль во время третьего этапа всеармейского конкурса Морской десант-2021 на тактическом поле Мыс Клерка полигона Бамбурово в Приморском крае
14 из 15

Санитарный автомобиль во время третьего этапа конкурса "Морской десант — 2021".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Военнослужащие морской пехоты Северного флота на всеармейском конкурсе "Морской десант — 2021".

Военнослужащие морской пехоты Северного флота во время третьего этапа всеармейского конкурса Морской десант-2021 на тактическом поле Мыс Клерка полигона Бамбурово в Приморском крае
15 из 15

Военнослужащие морской пехоты Северного флота на всеармейском конкурсе "Морской десант — 2021".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тихоокеанский флот ВМФ РоссииПриморский крайАрмияФото
 
 
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