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Тропа выживания: конкурс "Морской десант — 2021"

Тропа выживания: конкурс "Морской десант — 2021" - РИА Новости, 10.06.2021

Тропа выживания: конкурс "Морской десант — 2021"

В Приморье завершился всеармейский конкурс по полевой выучке "Морской десант — 2021". Более 200 военнослужащих соревновались в прохождении полосы разведчика,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:07

2021-06-10T16:07

2021-06-10T17:52

тихоокеанский флот вмф россии

приморский край

армия

фото

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В Приморье завершился всеармейский конкурс по полевой выучке "Морской десант — 2021". Более 200 военнослужащих соревновались в прохождении полосы разведчика, владении оружием и мастерстве вождения бронемашины. Самые быстрые и выносливые — в фотоленте Ria.ru.

приморский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихоокеанский флот вмф россии, приморский край, армия, фото, фото