https://ria.ru/20210610/delo-1736487985.html

На Урале завели дело против водителя автобуса, сбившего шесть человек

На Урале завели дело против водителя автобуса, сбившего шесть человек - РИА Новости, 10.06.2021

На Урале завели дело против водителя автобуса, сбившего шесть человек

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения против водителя, устроившего ДТП с шестью погибшими в городе Лесной Свердловской области, РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:15

2021-06-10T16:15

2021-06-10T16:37

наезд автобуса на остановку в свердловской области

россия

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения против водителя, устроившего ДТП с шестью погибшими в городе Лесной Свердловской области, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Утром в четверг автобус из-за отказа тормозов врезался в забор промпредприятия и наехал на рабочих, которые шли на комбинат. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шесть человек погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД уточнили, что травмы получили пять человек. По данным территориального Центра медицины катастроф, трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести. СК возбудил дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)."Сотрудники специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, допустившего аварию с гибелью шести человек в городе Лесном. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказал Горелых.По его словам, сейчас правоохранители ведут допрос мужчины и устанавливают, мог ли он избежать серьезных последствий с человеческими жертвами. По итогам первоначальных следственных действий будет принято решение о его задержании, отметил Горелых. Максимальная санкция статьи, по которой обвиняется водитель, предусматривает лишение свободы сроком на семь лет.

https://ria.ru/20210610/dtp-1736423295.html

https://ria.ru/20210610/dtp-1736397893.html

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, свердловская область, происшествия