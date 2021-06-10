На Урале завели дело против водителя автобуса, сбившего шесть человек
16:15 10.06.2021 (обновлено: 16:37 10.06.2021)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения против водителя, устроившего ДТП с шестью погибшими в городе Лесной Свердловской области, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Утром в четверг автобус из-за отказа тормозов врезался в забор промпредприятия и наехал на рабочих, которые шли на комбинат. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шесть человек погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД уточнили, что травмы получили пять человек. По данным территориального Центра медицины катастроф, трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести. СК возбудил дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
"Сотрудники специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, допустившего аварию с гибелью шести человек в городе Лесном. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказал Горелых.
По его словам, сейчас правоохранители ведут допрос мужчины и устанавливают, мог ли он избежать серьезных последствий с человеческими жертвами. По итогам первоначальных следственных действий будет принято решение о его задержании, отметил Горелых. Максимальная санкция статьи, по которой обвиняется водитель, предусматривает лишение свободы сроком на семь лет.