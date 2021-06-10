https://ria.ru/20210610/delo-1736403254.html

СК завел дело после ДТП с автобусом в Свердловской области

СК завел дело после ДТП с автобусом в Свердловской области - РИА Новости, 10.06.2021

СК завел дело после ДТП с автобусом в Свердловской области

Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом в Свердловской области с шестью погибшими, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T09:35

2021-06-10T09:35

2021-06-10T09:42

наезд автобуса на остановку в свердловской области

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736398600_520:54:3576:1773_1920x0_80_0_0_2156f05a34ccd28e17c8334ef17d9f40.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом в Свердловской области с шестью погибшими, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным следствия, 10 июня в посёлке Горный города Лесной произошло ДТП с участием служебного автобуса, погибли 6 человек и еще несколько людей получили травмы. Автобус вёз на смену работников местного предприятия. При движении у автобуса возникла неисправность. В результате водитель потерял управление и наехал на пешеходов, все погибшие являлись пешеходами. Всем пострадавшим оказывается медпомощь."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет.По указанию руководителя регионального следственного управления на место ДТП направлены следователь по особо важным делам и следователи-криминалисты областного СКР.Специалисты осматривают место происшествия, изымают предметы и документы. Назначаются судебные экспертизы, в том числе автотехническая и судебно-медицинские, указывают в СК.

https://ria.ru/20210610/dtp-1736397893.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наезд автобуса на остановку в свердловской области, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия