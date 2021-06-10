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СК завел дело после ДТП с автобусом в Свердловской области
СК завел дело после ДТП с автобусом в Свердловской области - РИА Новости, 10.06.2021
СК завел дело после ДТП с автобусом в Свердловской области
Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом в Свердловской области с шестью погибшими, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:35
2021-06-10T09:35
2021-06-10T09:42
наезд автобуса на остановку в свердловской области
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом в Свердловской области с шестью погибшими, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным следствия, 10 июня в посёлке Горный города Лесной произошло ДТП с участием служебного автобуса, погибли 6 человек и еще несколько людей получили травмы. Автобус вёз на смену работников местного предприятия. При движении у автобуса возникла неисправность. В результате водитель потерял управление и наехал на пешеходов, все погибшие являлись пешеходами. Всем пострадавшим оказывается медпомощь."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет.По указанию руководителя регионального следственного управления на место ДТП направлены следователь по особо важным делам и следователи-криминалисты областного СКР.Специалисты осматривают место происшествия, изымают предметы и документы. Назначаются судебные экспертизы, в том числе автотехническая и судебно-медицинские, указывают в СК.
https://ria.ru/20210610/dtp-1736397893.html
свердловская область
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наезд автобуса на остановку в свердловской области, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия