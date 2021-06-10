В Хабаровске ребенка без гражданства будут бесплатно лечить от рака
11:41 10.06.2021 (обновлено: 11:42 10.06.2021)
ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посодействовал лечению ребенка без гражданства РФ от онкологии, теперь он будет проходить курсы химиотерапии бесплатно по полису ОМС.
"Сегодня побывал в отделении детской онкогематологии ДККБ имени А.К. Пиотровича. Здесь лечится 7-летний мальчик по имени Ёсин. Он родился в России, живет в Хабаровске, но так получилось, что у него не было гражданства. Когда у ребенка обнаружили опухоль, была назначена химиотерапия. За нее пришлось платить, ведь полиса ОМС не было... Деньги семья собирала через соцсети. Узнав об этой проблеме, мы смогли быстро ее решить: буквально за неделю мальчик получил гражданство РФ и полис ОМС", - написал Дегтярев в Telegram.
Как уточнили в правительстве региона, находятся мальчик и мама в стационаре с марта. На первые курсы химиотерапии, которые пришлось оплачивать, семья потратила небольшие собственные накопления и деньги, собранные неравнодушными людьми. Именно сообщение в соцсетях с просьбой о помощи и заметил врио губернатора края. "Теперь семья будет спокойна. У нас прекрасные врачи, которые ставят на ноги даже самых тяжелых пациентов. Ёсину и всем ребятам, которые у нас сейчас в больнице, желаю скорейшего выздоровления", - сказал Дегтярев.
Ежегодно лечение в отделении онкогематологии получают около 400 пациентов: дети со впервые выявленными онкозаболеваниями, и те, кто проходит повторные лечебные курсы. Заведующая отделением онкологии и гематологии Детской краевой клинической больницы Елена Ерега рассказала, что на лечение в Хабаровск приезжают не только несовершеннолетние жители районов края. Сюда направляют детей и подростков из Амурской области, с Камчатки, Чукотки, Сахалина, из Магаданской области.