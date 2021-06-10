https://ria.ru/20210610/degtyarev-1736426795.html

В Хабаровске ребенка без гражданства будут бесплатно лечить от рака

В Хабаровске ребенка без гражданства будут бесплатно лечить от рака - РИА Новости, 10.06.2021

В Хабаровске ребенка без гражданства будут бесплатно лечить от рака

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посодействовал лечению ребенка без гражданства РФ от онкологии, теперь он будет проходить курсы химиотерапии... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:41

2021-06-10T11:41

2021-06-10T11:42

хабаровский край

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михаил дегтярев

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хабаровск

общество

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ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посодействовал лечению ребенка без гражданства РФ от онкологии, теперь он будет проходить курсы химиотерапии бесплатно по полису ОМС.Как уточнили в правительстве региона, находятся мальчик и мама в стационаре с марта. На первые курсы химиотерапии, которые пришлось оплачивать, семья потратила небольшие собственные накопления и деньги, собранные неравнодушными людьми. Именно сообщение в соцсетях с просьбой о помощи и заметил врио губернатора края. "Теперь семья будет спокойна. У нас прекрасные врачи, которые ставят на ноги даже самых тяжелых пациентов. Ёсину и всем ребятам, которые у нас сейчас в больнице, желаю скорейшего выздоровления", - сказал Дегтярев.Ежегодно лечение в отделении онкогематологии получают около 400 пациентов: дети со впервые выявленными онкозаболеваниями, и те, кто проходит повторные лечебные курсы. Заведующая отделением онкологии и гематологии Детской краевой клинической больницы Елена Ерега рассказала, что на лечение в Хабаровск приезжают не только несовершеннолетние жители районов края. Сюда направляют детей и подростков из Амурской области, с Камчатки, Чукотки, Сахалина, из Магаданской области.

https://ria.ru/20210609/poliklinika-1736285059.html

россия

чукотка

сахалин

хабаровск

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россия, чукотка, михаил дегтярев, сахалин, хабаровск, общество