Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210610/degtyarev-1736426795.html
В Хабаровске ребенка без гражданства будут бесплатно лечить от рака
В Хабаровске ребенка без гражданства будут бесплатно лечить от рака - РИА Новости, 10.06.2021
В Хабаровске ребенка без гражданства будут бесплатно лечить от рака
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посодействовал лечению ребенка без гражданства РФ от онкологии, теперь он будет проходить курсы химиотерапии... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:41
2021-06-10T11:42
хабаровский край
россия
чукотка
михаил дегтярев
сахалин
хабаровск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596941383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f98a97a147d26f90fd0ff523548d25f.jpg
ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посодействовал лечению ребенка без гражданства РФ от онкологии, теперь он будет проходить курсы химиотерапии бесплатно по полису ОМС.Как уточнили в правительстве региона, находятся мальчик и мама в стационаре с марта. На первые курсы химиотерапии, которые пришлось оплачивать, семья потратила небольшие собственные накопления и деньги, собранные неравнодушными людьми. Именно сообщение в соцсетях с просьбой о помощи и заметил врио губернатора края. "Теперь семья будет спокойна. У нас прекрасные врачи, которые ставят на ноги даже самых тяжелых пациентов. Ёсину и всем ребятам, которые у нас сейчас в больнице, желаю скорейшего выздоровления", - сказал Дегтярев.Ежегодно лечение в отделении онкогематологии получают около 400 пациентов: дети со впервые выявленными онкозаболеваниями, и те, кто проходит повторные лечебные курсы. Заведующая отделением онкологии и гематологии Детской краевой клинической больницы Елена Ерега рассказала, что на лечение в Хабаровск приезжают не только несовершеннолетние жители районов края. Сюда направляют детей и подростков из Амурской области, с Камчатки, Чукотки, Сахалина, из Магаданской области.
https://ria.ru/20210609/poliklinika-1736285059.html
россия
чукотка
сахалин
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596941383_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_80f577495638ff03679a5e8282a4109b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, чукотка, михаил дегтярев, сахалин, хабаровск, общество

В Хабаровске ребенка без гражданства будут бесплатно лечить от рака

11:41 10.06.2021 (обновлено: 11:42 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница детской больницы
Сотрудница детской больницы - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посодействовал лечению ребенка без гражданства РФ от онкологии, теперь он будет проходить курсы химиотерапии бесплатно по полису ОМС.
"Сегодня побывал в отделении детской онкогематологии ДККБ имени А.К. Пиотровича. Здесь лечится 7-летний мальчик по имени Ёсин. Он родился в России, живет в Хабаровске, но так получилось, что у него не было гражданства. Когда у ребенка обнаружили опухоль, была назначена химиотерапия. За нее пришлось платить, ведь полиса ОМС не было... Деньги семья собирала через соцсети. Узнав об этой проблеме, мы смогли быстро ее решить: буквально за неделю мальчик получил гражданство РФ и полис ОМС", - написал Дегтярев в Telegram.
Как уточнили в правительстве региона, находятся мальчик и мама в стационаре с марта. На первые курсы химиотерапии, которые пришлось оплачивать, семья потратила небольшие собственные накопления и деньги, собранные неравнодушными людьми. Именно сообщение в соцсетях с просьбой о помощи и заметил врио губернатора края. "Теперь семья будет спокойна. У нас прекрасные врачи, которые ставят на ноги даже самых тяжелых пациентов. Ёсину и всем ребятам, которые у нас сейчас в больнице, желаю скорейшего выздоровления", - сказал Дегтярев.
Ежегодно лечение в отделении онкогематологии получают около 400 пациентов: дети со впервые выявленными онкозаболеваниями, и те, кто проходит повторные лечебные курсы. Заведующая отделением онкологии и гематологии Детской краевой клинической больницы Елена Ерега рассказала, что на лечение в Хабаровск приезжают не только несовершеннолетние жители районов края. Сюда направляют детей и подростков из Амурской области, с Камчатки, Чукотки, Сахалина, из Магаданской области.
Город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 13:24Хабаровский край
В Хабаровске в 2022 году откроется новая современная поликлиника
 
Хабаровский крайРоссияЧукоткаМихаил ДегтяревСахалинХабаровскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
07:29Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
07:26Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины
07:13У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
07:09В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме
Лента новостейМолния