https://ria.ru/20210610/boeviki-1736389535.html

В Сирии боевики удерживают мирных жителей на оккупированных территориях

В Сирии боевики удерживают мирных жителей на оккупированных территориях - РИА Новости, 10.06.2021

В Сирии боевики удерживают мирных жителей на оккупированных территориях

Боевики на оккупированных ими территориях Сирии продолжают удерживать мирных жителей и не дают им вернуться к нормальной жизни, рассказали российским... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T05:13

2021-06-10T05:13

2021-06-10T05:13

война в сирии

идлиб (мухафаза)

хомс (город)

турция

сирия

в мире

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ХОМС (Сирия), 10 июн - РИА Новости. Боевики на оккупированных ими территориях Сирии продолжают удерживать мирных жителей и не дают им вернуться к нормальной жизни, рассказали российским журналистам сирийцы, спасшиеся бегством от террористов и вынужденные находится в лагере беженцев.Террористы, в частности, не дают гражданам Сирии перебраться в районы Идлиба, отбитые сирийской армией. Через созданные в конце мая при содействии Российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные коридоры с оккупированных территорий выходит гораздо меньше людей, чем планировалось.В лагере уже почти 5 лет находятся жители из двух населенных пунктов провинции Идлиб. Спасаясь от боевиков они бросили все, что у них было. Многие ничего не знают о судьбе своих близких, оставшихся в контролируемых террористами районах.По словам коменданта лагеря Басама Хач Яхъя, у всех в оккупированных районах осталось много друзей и родных. "Конечно, Турция поддерживает боевиков. И вот сейчас они даже не выпускают школьников, чтобы те могли сдать экзамены. Там около 15 тысяч учеников старших классов", - отметил он.В лагере в настоящее время находится более 3 тысяч человек. Продовольствием и медикаментами их обеспечивают сирийские власти.

https://ria.ru/20210609/voennyy-1736374592.html

https://ria.ru/20210609/opasnost-1736246679.html

идлиб (мухафаза)

хомс (город)

турция

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

идлиб (мухафаза), хомс (город), турция, сирия, в мире