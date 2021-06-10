В Сирии боевики удерживают мирных жителей на оккупированных территориях
© AP Photo / Ghaith AlsayedСирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
ХОМС (Сирия), 10 июн - РИА Новости. Боевики на оккупированных ими территориях Сирии продолжают удерживать мирных жителей и не дают им вернуться к нормальной жизни, рассказали российским журналистам сирийцы, спасшиеся бегством от террористов и вынужденные находится в лагере беженцев.
Террористы, в частности, не дают гражданам Сирии перебраться в районы Идлиба, отбитые сирийской армией. Через созданные в конце мая при содействии Российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные коридоры с оккупированных территорий выходит гораздо меньше людей, чем планировалось.
"Я один из многих, кто потерял своих близких. Моя жена и дочь погибли в результате подрыва автобуса, когда они пытались выехать с той территории. Мой сын, ему тогда было всего три года, остался жив, но его забрали боевики. Я его долго искал и мне пришлось его выкупать у террористов. Они запросили десять миллионов лир. Там был не только мой сын. Очень многие остаются в заложниках у боевиков до сих пор", - сообщил корреспондентам житель лагеря беженцев Али Хамзи.
В лагере уже почти 5 лет находятся жители из двух населенных пунктов провинции Идлиб. Спасаясь от боевиков они бросили все, что у них было. Многие ничего не знают о судьбе своих близких, оставшихся в контролируемых террористами районах.
По словам коменданта лагеря Басама Хач Яхъя, у всех в оккупированных районах осталось много друзей и родных. "Конечно, Турция поддерживает боевиков. И вот сейчас они даже не выпускают школьников, чтобы те могли сдать экзамены. Там около 15 тысяч учеников старших классов", - отметил он.
В лагере в настоящее время находится более 3 тысяч человек. Продовольствием и медикаментами их обеспечивают сирийские власти.