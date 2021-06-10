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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210610/boeviki-1736389535.html
В Сирии боевики удерживают мирных жителей на оккупированных территориях
В Сирии боевики удерживают мирных жителей на оккупированных территориях - РИА Новости, 10.06.2021
В Сирии боевики удерживают мирных жителей на оккупированных территориях
Боевики на оккупированных ими территориях Сирии продолжают удерживать мирных жителей и не дают им вернуться к нормальной жизни, рассказали российским... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T05:13
2021-06-10T05:13
война в сирии
идлиб (мухафаза)
хомс (город)
турция
сирия
в мире
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ХОМС (Сирия), 10 июн - РИА Новости. Боевики на оккупированных ими территориях Сирии продолжают удерживать мирных жителей и не дают им вернуться к нормальной жизни, рассказали российским журналистам сирийцы, спасшиеся бегством от террористов и вынужденные находится в лагере беженцев.Террористы, в частности, не дают гражданам Сирии перебраться в районы Идлиба, отбитые сирийской армией. Через созданные в конце мая при содействии Российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные коридоры с оккупированных территорий выходит гораздо меньше людей, чем планировалось.В лагере уже почти 5 лет находятся жители из двух населенных пунктов провинции Идлиб. Спасаясь от боевиков они бросили все, что у них было. Многие ничего не знают о судьбе своих близких, оставшихся в контролируемых террористами районах.По словам коменданта лагеря Басама Хач Яхъя, у всех в оккупированных районах осталось много друзей и родных. "Конечно, Турция поддерживает боевиков. И вот сейчас они даже не выпускают школьников, чтобы те могли сдать экзамены. Там около 15 тысяч учеников старших классов", - отметил он.В лагере в настоящее время находится более 3 тысяч человек. Продовольствием и медикаментами их обеспечивают сирийские власти.
https://ria.ru/20210609/voennyy-1736374592.html
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идлиб (мухафаза), хомс (город), турция, сирия, в мире

В Сирии боевики удерживают мирных жителей на оккупированных территориях

05:13 10.06.2021
 
© AP Photo / Ghaith AlsayedСирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия
Сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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ХОМС (Сирия), 10 июн - РИА Новости. Боевики на оккупированных ими территориях Сирии продолжают удерживать мирных жителей и не дают им вернуться к нормальной жизни, рассказали российским журналистам сирийцы, спасшиеся бегством от террористов и вынужденные находится в лагере беженцев.
Террористы, в частности, не дают гражданам Сирии перебраться в районы Идлиба, отбитые сирийской армией. Через созданные в конце мая при содействии Российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные коридоры с оккупированных территорий выходит гораздо меньше людей, чем планировалось.
"Я один из многих, кто потерял своих близких. Моя жена и дочь погибли в результате подрыва автобуса, когда они пытались выехать с той территории. Мой сын, ему тогда было всего три года, остался жив, но его забрали боевики. Я его долго искал и мне пришлось его выкупать у террористов. Они запросили​ десять миллионов лир. Там был не только мой сын. Очень многие остаются в заложниках у боевиков до сих пор", - сообщил корреспондентам житель лагеря беженцев Али Хамзи.
В лагере уже почти 5 лет находятся жители из двух населенных пунктов провинции Идлиб. Спасаясь от боевиков они бросили все, что у них было. Многие ничего не знают о судьбе своих близких, оставшихся в контролируемых террористами районах.
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По словам коменданта лагеря Басама Хач Яхъя, у всех в оккупированных районах осталось много друзей и родных. "Конечно, Турция поддерживает боевиков. И вот сейчас они даже не выпускают школьников, чтобы те могли сдать экзамены. Там около 15 тысяч учеников старших классов", - отметил он.
В лагере в настоящее время находится более 3 тысяч человек. Продовольствием и медикаментами их обеспечивают сирийские власти.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Хомс (город)ТурцияСирияВ мире
 
 
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