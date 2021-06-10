https://ria.ru/20210610/blogery-1736491144.html

Блогеров привлекут к рекламе внутреннего туризма

Блогеров привлекут к рекламе внутреннего туризма - РИА Новости, 10.06.2021

Блогеров привлекут к рекламе внутреннего туризма

Блогеры могут дать такую рекламу внутреннему туризму, которую не способно дать государство, заинтересованность людей от блог-туров значительно повысится, заявил РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:26

2021-06-10T16:26

2021-06-10T16:26

борис пайкин

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

госдума рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Блогеры могут дать такую рекламу внутреннему туризму, которую не способно дать государство, заинтересованность людей от блог-туров значительно повысится, заявил депутат ГД Борис Пайкин на презентации проекта "Блог-туры" Путешествуем по России"."Сегодня той социальной рекламы, которую может дать государственный институт в лице Ростуризма или отдельных министерств, недостаточно. Мы понимаем, что блогосфера охватывает десятки миллионов (человек) и такого рекламного продукта, такой рекламной информации больше нам сегодня не получить", - сказал Пайкин.Политик добавил, что после блог-тура заинтересованность граждан в путешествиях по России может существенно повыситься, а люди, привлеченные проектом, помогут развивать отрасль."По результатам блог-туров, я думаю, что заинтересованность значительно повысится. Я думаю, что мы увидим гораздо больше энтузиастов из блогосферы и других людей, которые к нам придут, которые предложат свою помощь для того, чтобы действительно развивать наш туризм, для того, чтобы наши люди увидели, насколько многообразна наша страна", - сказал Пайкин."Блог-туры "Путешествуем по России" - совместный проект Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и Молодежного парламента при ГД, направленный на развитие внутреннего туризма, популяризацию природных и исторических объектов, мест культурного наследия через сообщества блогеров.В проекте участвуют 6 регионов - Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Псковская, Кировская и Тульская области, Хабаровский край. Он пройдет в июле 2021 года.

https://ria.ru/20210603/turizm-1735389689.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис пайкин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф