Блогеров привлекут к рекламе внутреннего туризма
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Блогеры могут дать такую рекламу внутреннему туризму, которую не способно дать государство, заинтересованность людей от блог-туров значительно повысится, заявил депутат ГД Борис Пайкин на презентации проекта "Блог-туры" Путешествуем по России".
"Сегодня той социальной рекламы, которую может дать государственный институт в лице Ростуризма или отдельных министерств, недостаточно. Мы понимаем, что блогосфера охватывает десятки миллионов (человек) и такого рекламного продукта, такой рекламной информации больше нам сегодня не получить", - сказал Пайкин.
Политик добавил, что после блог-тура заинтересованность граждан в путешествиях по России может существенно повыситься, а люди, привлеченные проектом, помогут развивать отрасль.
"По результатам блог-туров, я думаю, что заинтересованность значительно повысится. Я думаю, что мы увидим гораздо больше энтузиастов из блогосферы и других людей, которые к нам придут, которые предложат свою помощь для того, чтобы действительно развивать наш туризм, для того, чтобы наши люди увидели, насколько многообразна наша страна", - сказал Пайкин.
"Блог-туры "Путешествуем по России" - совместный проект Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и Молодежного парламента при ГД, направленный на развитие внутреннего туризма, популяризацию природных и исторических объектов, мест культурного наследия через сообщества блогеров.
В проекте участвуют 6 регионов - Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Псковская, Кировская и Тульская области, Хабаровский край. Он пройдет в июле 2021 года.