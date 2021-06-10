Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/blogery-1736491144.html
Блогеров привлекут к рекламе внутреннего туризма
Блогеров привлекут к рекламе внутреннего туризма - РИА Новости, 10.06.2021
Блогеров привлекут к рекламе внутреннего туризма
Блогеры могут дать такую рекламу внутреннему туризму, которую не способно дать государство, заинтересованность людей от блог-туров значительно повысится, заявил РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:26
2021-06-10T16:26
борис пайкин
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733103540_0:36:3068:1762_1920x0_80_0_0_f47265aba239439481c01a3fe3f4f508.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Блогеры могут дать такую рекламу внутреннему туризму, которую не способно дать государство, заинтересованность людей от блог-туров значительно повысится, заявил депутат ГД Борис Пайкин на презентации проекта "Блог-туры" Путешествуем по России"."Сегодня той социальной рекламы, которую может дать государственный институт в лице Ростуризма или отдельных министерств, недостаточно. Мы понимаем, что блогосфера охватывает десятки миллионов (человек) и такого рекламного продукта, такой рекламной информации больше нам сегодня не получить", - сказал Пайкин.Политик добавил, что после блог-тура заинтересованность граждан в путешествиях по России может существенно повыситься, а люди, привлеченные проектом, помогут развивать отрасль."По результатам блог-туров, я думаю, что заинтересованность значительно повысится. Я думаю, что мы увидим гораздо больше энтузиастов из блогосферы и других людей, которые к нам придут, которые предложат свою помощь для того, чтобы действительно развивать наш туризм, для того, чтобы наши люди увидели, насколько многообразна наша страна", - сказал Пайкин."Блог-туры "Путешествуем по России" - совместный проект Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и Молодежного парламента при ГД, направленный на развитие внутреннего туризма, популяризацию природных и исторических объектов, мест культурного наследия через сообщества блогеров.В проекте участвуют 6 регионов - Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Псковская, Кировская и Тульская области, Хабаровский край. Он пройдет в июле 2021 года.
https://ria.ru/20210603/turizm-1735389689.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733103540_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_5130ebca7d983b6801ad7950678e12fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борис пайкин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф

Блогеров привлекут к рекламе внутреннего туризма

16:26 10.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГрязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике
Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Блогеры могут дать такую рекламу внутреннему туризму, которую не способно дать государство, заинтересованность людей от блог-туров значительно повысится, заявил депутат ГД Борис Пайкин на презентации проекта "Блог-туры" Путешествуем по России".
"Сегодня той социальной рекламы, которую может дать государственный институт в лице Ростуризма или отдельных министерств, недостаточно. Мы понимаем, что блогосфера охватывает десятки миллионов (человек) и такого рекламного продукта, такой рекламной информации больше нам сегодня не получить", - сказал Пайкин.
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 11:44Петербургский международный экономический форум
Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм
Политик добавил, что после блог-тура заинтересованность граждан в путешествиях по России может существенно повыситься, а люди, привлеченные проектом, помогут развивать отрасль.
"По результатам блог-туров, я думаю, что заинтересованность значительно повысится. Я думаю, что мы увидим гораздо больше энтузиастов из блогосферы и других людей, которые к нам придут, которые предложат свою помощь для того, чтобы действительно развивать наш туризм, для того, чтобы наши люди увидели, насколько многообразна наша страна", - сказал Пайкин.
"Блог-туры "Путешествуем по России" - совместный проект Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и Молодежного парламента при ГД, направленный на развитие внутреннего туризма, популяризацию природных и исторических объектов, мест культурного наследия через сообщества блогеров.
В проекте участвуют 6 регионов - Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Псковская, Кировская и Тульская области, Хабаровский край. Он пройдет в июле 2021 года.
 
Борис ПайкинРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
07:29Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
07:26Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины
07:13У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
07:09В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме
Лента новостейМолния