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Голикова поблагодарила Минпромторг за работу в пандемию

Голикова поблагодарила Минпромторг за работу в пандемию - РИА Новости, 10.06.2021

Голикова поблагодарила Минпромторг за работу в пандемию

Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила благодарность Минпромторгу РФ за работу в период пандемии, подчеркнув, что перед властями стоят "серьезные и... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:04

2021-06-10T14:04

2021-06-10T14:04

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила благодарность Минпромторгу РФ за работу в период пандемии, подчеркнув, что перед властями стоят "серьезные и амбициозные задачи, поэтому важно не терять темп"."Нам удалось очень быстро оснастить лечебные учреждения, развернуть койки и, самое главное, спасти множество человеческих жизней. Мне кажется, самый главный качественный итог работы команды министерства промышленности и торговли, за что вам огромное спасибо не только от нашего блока, но и от всех граждан России, потому что часто это остается незаметным, это не видится, - но это реальный вклад в то, как Россия сработала в 2020 году и продолжает работать сейчас. Поэтому Денис Валентинович (Мантуров - ред.), спасибо, но продолжаем работать дальше, перед нами достаточно серьезные и амбициознее задачи, и главное - не терять темп", - сказала Голикова на итоговой коллегии Минпромторга России за 2019-2020 годы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/vaktsina-1729323616.html

россия

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)