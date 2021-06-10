https://ria.ru/20210610/bitkoin-1736396805.html
Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина - РИА Новости, 10.06.2021
Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
Главным риском биткоина является его независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы под ним - это чревато созданием параллельной... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T08:38
2021-06-10T08:38
2021-06-10T08:38
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий панкин
технологии
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Главным риском биткоина является его независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы под ним - это чревато созданием параллельной зеркальной системы, которая может обесценить существующую криптовалюту, заявил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минфина РФ, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин."Что касается криптовалюты, то я не вижу здесь экономической основы - за валютой должен стоять Центральный банк, доверие к стране", - сказал Панкин в кулуарах ПМЭФ-2021.Он напомнил, что у криптовалют есть только механизм реестров, доверие к компьютерному алгоритму. "И никто не может гарантировать, что завтра не появится новый параллельный биткоин, зеркальная система, которая обесценит уже существующую", - добавил Панкин.Сам банкир тоже не покупал себе биткоины. "Я считаю, что достаточно много риска и на рынке ценных бумаг, на валютном рынке. Но здесь непредсказуемого риска еще больше. Еще рано развлекаться биткоинами", - заключил он.Биткоин - электронная платежная система и одноименная расчетная единица. Первые биткоины появились в сети в 2009 году, а годом позже криптовалюта была впервые использована для платежа. Курс биткоина очень волатилен и за годы пережил немало взлетов и падений. Не так давно, 14 апреля этого года, биткоин достиг исторического максимума - почти 64,9 тысячи долларов, а сейчас переживает падение. Так, в среду, 9 июня, на самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин торговался в районе отметки в 35,1 тысячи долларов.В России в июле 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запрещает криптовалюту как средство платежа в России. Одними из самых заметных в последнее время стали заявления Турции и Китая, запретивших использовать биткоин для покупки товаров и услуг. В то же время 9 июня Сальвадор стал первой страной мира, признавшей биткоин платежным средством - таким же, как доллар.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/bitkoin-1735551043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий панкин, технологии, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости.
Главным риском биткоина является его независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы под ним - это чревато созданием параллельной зеркальной системы, которая может обесценить существующую криптовалюту, заявил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минфина РФ, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин
.
"Что касается криптовалюты, то я не вижу здесь экономической основы - за валютой должен стоять Центральный банк, доверие к стране", - сказал Панкин в кулуарах ПМЭФ
-2021.
Он напомнил, что у криптовалют есть только механизм реестров, доверие к компьютерному алгоритму. "И никто не может гарантировать, что завтра не появится новый параллельный биткоин, зеркальная система, которая обесценит уже существующую", - добавил Панкин.
Сам банкир тоже не покупал себе биткоины. "Я считаю, что достаточно много риска и на рынке ценных бумаг, на валютном рынке. Но здесь непредсказуемого риска еще больше. Еще рано развлекаться биткоинами", - заключил он.
Биткоин - электронная платежная система и одноименная расчетная единица. Первые биткоины появились в сети в 2009 году, а годом позже криптовалюта была впервые использована для платежа. Курс биткоина очень волатилен и за годы пережил немало взлетов и падений. Не так давно, 14 апреля этого года, биткоин достиг исторического максимума - почти 64,9 тысячи долларов, а сейчас переживает падение. Так, в среду, 9 июня, на самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин торговался в районе отметки в 35,1 тысячи долларов.
В России
в июле 2020 года президент Владимир Путин
подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запрещает криптовалюту как средство платежа в России. Одними из самых заметных в последнее время стали заявления Турции
и Китая
, запретивших использовать биткоин для покупки товаров и услуг. В то же время 9 июня Сальвадор
стал первой страной мира, признавшей биткоин платежным средством - таким же, как доллар.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.