https://ria.ru/20210610/bitkoin-1736396805.html

Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина

Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина - РИА Новости, 10.06.2021

Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина

Главным риском биткоина является его независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы под ним - это чревато созданием параллельной... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T08:38

2021-06-10T08:38

2021-06-10T08:38

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

дмитрий панкин

технологии

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Главным риском биткоина является его независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы под ним - это чревато созданием параллельной зеркальной системы, которая может обесценить существующую криптовалюту, заявил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минфина РФ, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин."Что касается криптовалюты, то я не вижу здесь экономической основы - за валютой должен стоять Центральный банк, доверие к стране", - сказал Панкин в кулуарах ПМЭФ-2021.Он напомнил, что у криптовалют есть только механизм реестров, доверие к компьютерному алгоритму. "И никто не может гарантировать, что завтра не появится новый параллельный биткоин, зеркальная система, которая обесценит уже существующую", - добавил Панкин.Сам банкир тоже не покупал себе биткоины. "Я считаю, что достаточно много риска и на рынке ценных бумаг, на валютном рынке. Но здесь непредсказуемого риска еще больше. Еще рано развлекаться биткоинами", - заключил он.Биткоин - электронная платежная система и одноименная расчетная единица. Первые биткоины появились в сети в 2009 году, а годом позже криптовалюта была впервые использована для платежа. Курс биткоина очень волатилен и за годы пережил немало взлетов и падений. Не так давно, 14 апреля этого года, биткоин достиг исторического максимума - почти 64,9 тысячи долларов, а сейчас переживает падение. Так, в среду, 9 июня, на самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин торговался в районе отметки в 35,1 тысячи долларов.В России в июле 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запрещает криптовалюту как средство платежа в России. Одними из самых заметных в последнее время стали заявления Турции и Китая, запретивших использовать биткоин для покупки товаров и услуг. В то же время 9 июня Сальвадор стал первой страной мира, признавшей биткоин платежным средством - таким же, как доллар.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/bitkoin-1735551043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий панкин, технологии, экономика