Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210610/bitkoin-1736396805.html
Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина - РИА Новости, 10.06.2021
Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
Главным риском биткоина является его независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы под ним - это чревато созданием параллельной... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T08:38
2021-06-10T08:38
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий панкин
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152692/77/1526927752_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_dbd39d3b5db3325ee07bd3a62ebb2302.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Главным риском биткоина является его независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы под ним - это чревато созданием параллельной зеркальной системы, которая может обесценить существующую криптовалюту, заявил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минфина РФ, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин."Что касается криптовалюты, то я не вижу здесь экономической основы - за валютой должен стоять Центральный банк, доверие к стране", - сказал Панкин в кулуарах ПМЭФ-2021.Он напомнил, что у криптовалют есть только механизм реестров, доверие к компьютерному алгоритму. "И никто не может гарантировать, что завтра не появится новый параллельный биткоин, зеркальная система, которая обесценит уже существующую", - добавил Панкин.Сам банкир тоже не покупал себе биткоины. "Я считаю, что достаточно много риска и на рынке ценных бумаг, на валютном рынке. Но здесь непредсказуемого риска еще больше. Еще рано развлекаться биткоинами", - заключил он.Биткоин - электронная платежная система и одноименная расчетная единица. Первые биткоины появились в сети в 2009 году, а годом позже криптовалюта была впервые использована для платежа. Курс биткоина очень волатилен и за годы пережил немало взлетов и падений. Не так давно, 14 апреля этого года, биткоин достиг исторического максимума - почти 64,9 тысячи долларов, а сейчас переживает падение. Так, в среду, 9 июня, на самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин торговался в районе отметки в 35,1 тысячи долларов.В России в июле 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запрещает криптовалюту как средство платежа в России. Одними из самых заметных в последнее время стали заявления Турции и Китая, запретивших использовать биткоин для покупки товаров и услуг. В то же время 9 июня Сальвадор стал первой страной мира, признавшей биткоин платежным средством - таким же, как доллар.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/bitkoin-1735551043.html
https://ria.ru/20210523/bitkoin-1733504024.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152692/77/1526927752_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_7a8dc50d77fc09f85a8dad3a2a894935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий панкин, технологии, экономика

Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина

08:38 10.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Главным риском биткоина является его независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы под ним - это чревато созданием параллельной зеркальной системы, которая может обесценить существующую криптовалюту, заявил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минфина РФ, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин.
"Что касается криптовалюты, то я не вижу здесь экономической основы - за валютой должен стоять Центральный банк, доверие к стране", - сказал Панкин в кулуарах ПМЭФ-2021.
Он напомнил, что у криптовалют есть только механизм реестров, доверие к компьютерному алгоритму. "И никто не может гарантировать, что завтра не появится новый параллельный биткоин, зеркальная система, которая обесценит уже существующую", - добавил Панкин.
Сам банкир тоже не покупал себе биткоины. "Я считаю, что достаточно много риска и на рынке ценных бумаг, на валютном рынке. Но здесь непредсказуемого риска еще больше. Еще рано развлекаться биткоинами", - заключил он.
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
4 июня, 09:10Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс биткоина обрушился после твита Илона Маска
Биткоин - электронная платежная система и одноименная расчетная единица. Первые биткоины появились в сети в 2009 году, а годом позже криптовалюта была впервые использована для платежа. Курс биткоина очень волатилен и за годы пережил немало взлетов и падений. Не так давно, 14 апреля этого года, биткоин достиг исторического максимума - почти 64,9 тысячи долларов, а сейчас переживает падение. Так, в среду, 9 июня, на самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин торговался в районе отметки в 35,1 тысячи долларов.
В России в июле 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запрещает криптовалюту как средство платежа в России. Одними из самых заметных в последнее время стали заявления Турции и Китая, запретивших использовать биткоин для покупки товаров и услуг. В то же время 9 июня Сальвадор стал первой страной мира, признавшей биткоин платежным средством - таким же, как доллар.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Пункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 08:20
Экономист назвал главную причину волатильности биткоина
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Дмитрий ПанкинТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
09:02В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
09:01Вилла Ла Гранж в Женеве станет местом встречи Путина и Байдена
08:57Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"
08:49Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
08:47Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
08:38Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
08:26В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
08:25В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
08:25Главный архитектор Москвы рассказал, когда ТЦ в столице станет меньше
08:20Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
08:07Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
08:02Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
08:01Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
08:00В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
07:59В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода
07:51В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
07:40В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
07:37У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
07:35Названы самые счастливые города России
Лента новостейМолния