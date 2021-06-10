https://ria.ru/20210610/belorussiya-1736509153.html

ЕП принял резолюцию о расследовании "роли России" в инциденте с Ryanair

ЕП принял резолюцию о расследовании "роли России" в инциденте с Ryanair - РИА Новости, 10.06.2021

ЕП принял резолюцию о расследовании "роли России" в инциденте с Ryanair

Депутаты Европейского парламента по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T17:36

2021-06-10T17:36

2021-06-10T18:36

европарламент

ryanair

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали к введению против Минска самых широких персональных и экономических санкций, а также к расследованию "роли России" в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Минске.Проект резолюции был обнародован накануне. За резолюцию проголосовали 626 депутатов, 16 высказались против, 36 воздержались. Итоги голосования были объявлены в прямом эфире европейского телеканала.Решение Европарламента не обязательно к исполнению, является рекомендацией для стран ЕС.

https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

белоруссия

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2021

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европарламент, ryanair, белоруссия, в мире