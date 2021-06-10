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ЕП принял резолюцию о расследовании "роли России" в инциденте с Ryanair
ЕП принял резолюцию о расследовании "роли России" в инциденте с Ryanair - РИА Новости, 10.06.2021
ЕП принял резолюцию о расследовании "роли России" в инциденте с Ryanair
Депутаты Европейского парламента по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:36
2021-06-10T18:36
европарламент
ryanair
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали к введению против Минска самых широких персональных и экономических санкций, а также к расследованию "роли России" в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Минске.Проект резолюции был обнародован накануне. За резолюцию проголосовали 626 депутатов, 16 высказались против, 36 воздержались. Итоги голосования были объявлены в прямом эфире европейского телеканала.Решение Европарламента не обязательно к исполнению, является рекомендацией для стран ЕС.
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европарламент, ryanair, белоруссия, в мире
ЕП принял резолюцию о расследовании "роли России" в инциденте с Ryanair
17:36 10.06.2021 (обновлено: 18:36 10.06.2021)
 
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Martin Meissner, File

ЕП призвал ввести широкие секторальные санкции против Минска из-за инцидента с Ryanair

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали к введению против Минска самых широких персональных и экономических санкций, а также к расследованию "роли России" в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Минске.
Проект резолюции был обнародован накануне. За резолюцию проголосовали 626 депутатов, 16 высказались против, 36 воздержались. Итоги голосования были объявлены в прямом эфире европейского телеканала.
Решение Европарламента не обязательно к исполнению, является рекомендацией для стран ЕС.
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