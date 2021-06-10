https://ria.ru/20210610/bayden-1736547837.html

Байден обсудит с Меркель разногласия по "Северному потоку — 2"

Байден обсудит с Меркель разногласия по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 10.06.2021

Байден обсудит с Меркель разногласия по "Северному потоку — 2"

Президент США Джо Байден проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита G7, стороны обсудят разногласия по трубопроводу "Северный поток... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T22:06

2021-06-10T22:06

2021-06-10T22:34

россия

allseas

нед прайс

g7

сша

северный поток — 2

ангела меркель

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита G7, стороны обсудят разногласия по трубопроводу "Северный поток 2", заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Саммит стран G7 пройдет в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Встреча станет первым очным саммитом "семерки" за почти два года."У президента Байдена будет возможность встретиться с канцлером Меркель и обсудить наши тесные отношения с Германией. В любых отношениях, таких важных и ценных, как эти, есть пункты разногласий. И это ("Северный поток") - один из них", - заявил Прайс в рамках пресс-конференции.Администрация Соединенных Штатов продолжит принимать ограничительные меры в отношении лиц и компаний, участвующих в реализации проекта строительства трубопровода "Северный поток 2", добавил Нед Прайс.Он подчеркнул, что в Вашингтоне по-прежнему считают "Северный поток 2" "плохой сделкой" для европейских партнеров США. Он также отметил, что американская администрация продолжит предпринимать усилия, чтобы Россия "не смогла использовать энергию в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российских судов.

https://ria.ru/20210610/gazoprovod-1736500483.html

https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735327212.html

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россия, allseas, нед прайс, g7, сша, северный поток — 2, ангела меркель, джо байден, в мире