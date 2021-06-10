Оговорка Байдена оскорбила британских военных
16:40 10.06.2021 (обновлено: 17:06 10.06.2021)
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время выступления перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании
Президент США Джо Байден во время выступления перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании допустил ошибку в своей приветственной речи, которую британские СМИ сочли за оплошность и бестактность.
Говоря о тесном сотрудничестве между армиями Соединенных Штатов и Великобритании, Байден неправильно произнес аббревиатуру "Королевские Военно-воздушные силы". Вместо "RAF" американский лидер сказал "RFA". Расшифровка его речи опубликована на официальном сайте Белого дома с зачеркнутым неправильным вариантом и исправлением в скобках.
Произнесенное Байденом "RFA" может в зависимости от контекста переводиться как аббревиатура "Вспомогательного Королевского флота" или обозначать акроним нецензурного выражения.
Это не первый случай, когда Байден допустил ошибку в своих словах. Так, например, в речи, посвященной борьбе с коронавирусом и вакцинации, президент перепутал количество месяцев, прошедших с начала года. Также Байден путал слова "эскалация" и "вакцинация" и неправильно произнес фамилию президента Владимира Путина.
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