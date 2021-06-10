https://ria.ru/20210610/bayden-1736493719.html

Оговорка Байдена оскорбила британских военных

Оговорка Байдена оскорбила британских военных - РИА Новости, 10.06.2021

Оговорка Байдена оскорбила британских военных

Президент США Джо Байден во время выступления перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании допустил ошибку в своей приветственной речи,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:40

2021-06-10T16:40

2021-06-10T17:06

джо байден

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании допустил ошибку в своей приветственной речи, которую британские СМИ сочли за оплошность и бестактность. Говоря о тесном сотрудничестве между армиями Соединенных Штатов и Великобритании, Байден неправильно произнес аббревиатуру "Королевские Военно-воздушные силы". Вместо "RAF" американский лидер сказал "RFA". Расшифровка его речи опубликована на официальном сайте Белого дома с зачеркнутым неправильным вариантом и исправлением в скобках. Произнесенное Байденом "RFA" может в зависимости от контекста переводиться как аббревиатура "Вспомогательного Королевского флота" или обозначать акроним нецензурного выражения.Это не первый случай, когда Байден допустил ошибку в своих словах. Так, например, в речи, посвященной борьбе с коронавирусом и вакцинации, президент перепутал количество месяцев, прошедших с начала года. Также Байден путал слова "эскалация" и "вакцинация" и неправильно произнес фамилию президента Владимира Путина.

https://ria.ru/20210319/bayden-1602048596.html

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джо байден, великобритания, сша, в мире