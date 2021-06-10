Азаров заявил, что война России и Украины продлилась бы не больше недели
05:26 10.06.2021 (обновлено: 05:29 10.06.2021)
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада "Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год" в пресс-центре МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался в эфире телеканала NewsOne о возможных сроках боевых действий в случае вооруженного конфликта с участием Москвы и Киева.
По словам политика, тему войны с Россией "мусолят" президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко.
"Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной и вооруженные силы России принимали в ней реальное участие. Два дня, три, неделя. Наверное, не больше. Никто не даст больше. Скорее всего, через неделю эта война закончилась, если бы она существовала в реальности", — высказался Азаров.
Политик отметил, что Киев эксплуатирует сюжет с "российской агрессией", чтобы оправдать проблемы в экономике страны. Он обратил внимание, что в то же время украинское правительство заложило в проект бюджета до 2024 года военный сбор.
"Значит все эти годы будут продолжаться мантры про войну с Россией", — предположил экс-премьер.