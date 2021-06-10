https://ria.ru/20210610/azarov-1736389718.html

Азаров заявил, что война России и Украины продлилась бы не больше недели

Азаров заявил, что война России и Украины продлилась бы не больше недели - РИА Новости, 10.06.2021

Азаров заявил, что война России и Украины продлилась бы не больше недели

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался в эфире телеканала NewsOne о возможных сроках боевых действий в случае вооруженного конфликта с... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T05:26

2021-06-10T05:26

2021-06-10T05:29

россия

петр порошенко

владимир зеленский

николай азаров (политик)

москва

сша

киев

в мире

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался в эфире телеканала NewsOne о возможных сроках боевых действий в случае вооруженного конфликта с участием Москвы и Киева.По словам политика, тему войны с Россией "мусолят" президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко.Политик отметил, что Киев эксплуатирует сюжет с "российской агрессией", чтобы оправдать проблемы в экономике страны. Он обратил внимание, что в то же время украинское правительство заложило в проект бюджета до 2024 года военный сбор.Азаров считает главной причиной бедственного положения на Украине государственный переворот, в результате которого США "привели к власти своих марионеток".

https://ria.ru/20210608/peregovory-1736077571.html

россия

москва

сша

киев

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россия, петр порошенко, владимир зеленский, николай азаров (политик), москва, сша, киев, в мире