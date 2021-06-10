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Азаров заявил, что война России и Украины продлилась бы не больше недели
Азаров заявил, что война России и Украины продлилась бы не больше недели - РИА Новости, 10.06.2021
Азаров заявил, что война России и Украины продлилась бы не больше недели
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался в эфире телеканала NewsOne о возможных сроках боевых действий в случае вооруженного конфликта с... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T05:26
2021-06-10T05:29
россия
петр порошенко
владимир зеленский
николай азаров (политик)
москва
сша
киев
в мире
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался в эфире телеканала NewsOne о возможных сроках боевых действий в случае вооруженного конфликта с участием Москвы и Киева.По словам политика, тему войны с Россией "мусолят" президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко.Политик отметил, что Киев эксплуатирует сюжет с "российской агрессией", чтобы оправдать проблемы в экономике страны. Он обратил внимание, что в то же время украинское правительство заложило в проект бюджета до 2024 года военный сбор.Азаров считает главной причиной бедственного положения на Украине государственный переворот, в результате которого США "привели к власти своих марионеток".
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россия, петр порошенко, владимир зеленский, николай азаров (политик), москва, сша, киев, в мире

Азаров заявил, что война России и Украины продлилась бы не больше недели

05:26 10.06.2021 (обновлено: 05:29 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада "Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год" в пресс-центре МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался в эфире телеканала NewsOne о возможных сроках боевых действий в случае вооруженного конфликта с участием Москвы и Киева.
По словам политика, тему войны с Россией "мусолят" президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко.
"Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной и вооруженные силы России принимали в ней реальное участие. Два дня, три, неделя. Наверное, не больше. Никто не даст больше. Скорее всего, через неделю эта война закончилась, если бы она существовала в реальности", — высказался Азаров.
Политик отметил, что Киев эксплуатирует сюжет с "российской агрессией", чтобы оправдать проблемы в экономике страны. Он обратил внимание, что в то же время украинское правительство заложило в проект бюджета до 2024 года военный сбор.
"Значит все эти годы будут продолжаться мантры про войну с Россией", — предположил экс-премьер.
Азаров считает главной причиной бедственного положения на Украине государственный переворот, в результате которого США "привели к власти своих марионеток".
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