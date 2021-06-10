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Минпромторг назвал сумму, выделенную на поддержку автопрома
Минпромторг назвал сумму, выделенную на поддержку автопрома - РИА Новости, 10.06.2021
Минпромторг назвал сумму, выделенную на поддержку автопрома
Минпромторг запланировал выделить в текущем году в общей сложности 38 миллиардов рублей на господдержку автопрома в РФ, следует из отчета министерства по... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:12
2021-06-10T12:20
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Минпромторг запланировал выделить в текущем году в общей сложности 38 миллиардов рублей на господдержку автопрома в РФ, следует из отчета министерства по результатам деятельности за 2019 и 2020 годы.При этом в прошлом году, когда страна столкнулась с ограничениями пандемии коронавируса, на эти цели был выделен 61 миллиард рублей, отмечается в документе.Речь, в частности, идет о финансировании программ льготного автокредитования, лизинга и факторинга, стимулирования спроса на газомоторную технику.Также в число этих направлений входят субсидии организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, субсидии производителям грузовиков на возмещение затрат на выплату купонного дохода и компенсацию затрат по кредитам, субсидии на компенсацию затрат на испытание высокоавтоматизированных транспортных средств на соответствие требованиям, установленным Таможенным союзом и ООН, субсидия на транспортировку, НИОКР и закупки школьных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Минпромторг назвал сумму, выделенную на поддержку автопрома

12:12 10.06.2021 (обновлено: 12:20 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Минпромторг запланировал выделить в текущем году в общей сложности 38 миллиардов рублей на господдержку автопрома в РФ, следует из отчета министерства по результатам деятельности за 2019 и 2020 годы.
При этом в прошлом году, когда страна столкнулась с ограничениями пандемии коронавируса, на эти цели был выделен 61 миллиард рублей, отмечается в документе.
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Речь, в частности, идет о финансировании программ льготного автокредитования, лизинга и факторинга, стимулирования спроса на газомоторную технику.
Также в число этих направлений входят субсидии организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, субсидии производителям грузовиков на возмещение затрат на выплату купонного дохода и компенсацию затрат по кредитам, субсидии на компенсацию затрат на испытание высокоавтоматизированных транспортных средств на соответствие требованиям, установленным Таможенным союзом и ООН, субсидия на транспортировку, НИОКР и закупки школьных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи.
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
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