https://ria.ru/20210610/avtoprom-1736435933.html

Минпромторг назвал сумму, выделенную на поддержку автопрома

Минпромторг назвал сумму, выделенную на поддержку автопрома - РИА Новости, 10.06.2021

Минпромторг назвал сумму, выделенную на поддержку автопрома

Минпромторг запланировал выделить в текущем году в общей сложности 38 миллиардов рублей на господдержку автопрома в РФ, следует из отчета министерства по... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:12

2021-06-10T12:12

2021-06-10T12:20

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Минпромторг запланировал выделить в текущем году в общей сложности 38 миллиардов рублей на господдержку автопрома в РФ, следует из отчета министерства по результатам деятельности за 2019 и 2020 годы.При этом в прошлом году, когда страна столкнулась с ограничениями пандемии коронавируса, на эти цели был выделен 61 миллиард рублей, отмечается в документе.Речь, в частности, идет о финансировании программ льготного автокредитования, лизинга и факторинга, стимулирования спроса на газомоторную технику.Также в число этих направлений входят субсидии организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, субсидии производителям грузовиков на возмещение затрат на выплату купонного дохода и компенсацию затрат по кредитам, субсидии на компенсацию затрат на испытание высокоавтоматизированных транспортных средств на соответствие требованиям, установленным Таможенным союзом и ООН, субсидия на транспортировку, НИОКР и закупки школьных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи.

https://radiosputnik.ria.ru/20200513/1571381539.html

россия

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика