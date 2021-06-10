https://ria.ru/20210610/avtobus-1736450178.html
В Петербурге сгорел рейсовый автобус
В Петербурге сгорел рейсовый автобус - РИА Новости, 10.06.2021
В Петербурге сгорел рейсовый автобус
Рейсовый автобус загорелся около полудня в четверг в Приморском районе Петербурга, пассажиры не пострадали, сообщает городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:24
2021-06-10T13:24
2021-06-10T13:24
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960048_0:483:2782:2048_1920x0_80_0_0_09510bdd66e5249a37570d89eff52d33.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся около полудня в четверг в Приморском районе Петербурга, пассажиры не пострадали, сообщает городское управление МЧС РФ.Как добавили РИА Новости в пресс-службе ведомства, не уточнив подробностей, пассажиры автобуса не пострадали. Пожар тушили 10 спасателей и две единицы техники.По данным интернет-газеты "Фонтанка", автобус покинули около 20 пассажиров, когда началось задымление.
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3af230f4c9680e52008c1aea0b7b312c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия