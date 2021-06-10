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В Петербурге сгорел рейсовый автобус

В Петербурге сгорел рейсовый автобус - РИА Новости, 10.06.2021

В Петербурге сгорел рейсовый автобус

Рейсовый автобус загорелся около полудня в четверг в Приморском районе Петербурга, пассажиры не пострадали, сообщает городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:24

2021-06-10T13:24

2021-06-10T13:24

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся около полудня в четверг в Приморском районе Петербурга, пассажиры не пострадали, сообщает городское управление МЧС РФ.Как добавили РИА Новости в пресс-службе ведомства, не уточнив подробностей, пассажиры автобуса не пострадали. Пожар тушили 10 спасателей и две единицы техники.По данным интернет-газеты "Фонтанка", автобус покинули около 20 пассажиров, когда началось задымление.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия