https://ria.ru/20210610/aviasoobschenie-1736469585.html

В Турции рассказали о переговорах с Россией по авиасообщению

В Турции рассказали о переговорах с Россией по авиасообщению - РИА Новости, 10.06.2021

В Турции рассказали о переговорах с Россией по авиасообщению

Переговоры Анкары и Москвы по полноценному возобновлению авиасообщения проходят хорошо, турецкие власти ответили на все вопросы российской стороны, заявил в... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:00

2021-06-10T15:00

2021-06-10T15:15

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КАИР, 10 июн – РИА Новости. Переговоры Анкары и Москвы по полноценному возобновлению авиасообщения проходят хорошо, турецкие власти ответили на все вопросы российской стороны, заявил в четверг министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.Россия с 15 апреля из-за эпидситуации с коронавирусом приостановила авиасообщение с Турцией до 21 июня."Переговоры идут позитивно. Русские запросили программу визита (делегации инспекторов – ред.), мы ее предоставили. Ожидаем встречу", - цитирует министра агентство DHA."Русские задали нам вопросы на двух страницах, мы на них ответили. Теперь они проведут проверку на месте", - заявил Эрсой.По его словам, российская делегация после визита в Турцию предоставит результаты визита властям РФ, после чего будут решать вопрос о возобновлении полетов.Министр сообщил, что аналогичные переговоры ведутся с рядом европейских стран, которые также задают свои вопросы о ситуации с коронавирусом. По словам Эрсоя, эпидемиологическая ситуация в Турции сейчас соответствует европейским критериям. Но, отметил министр, у каждой из европейских стран свои критерии для возобновления полетов. На данный момент уже восемь стран готовы возобновить авиасообщение с Турцией, сообщил министр.По данным минздрава Турции на вечер среды, за сутки зафиксированы 6454 новых случая коронавируса, скончались 87 человек. Всего с начала пандемии зафиксированы более 5,3 миллиона случаев, число погибших от коронавируса превысило 48 тысяч человек.

https://ria.ru/20210609/aviasoobschenie-1736331545.html

https://ria.ru/20210607/turtsiya-1735985106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, коронавирус covid-19, россия, туризм, турция