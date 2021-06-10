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Туризм
https://ria.ru/20210610/aviasoobschenie-1736469585.html
В Турции рассказали о переговорах с Россией по авиасообщению
В Турции рассказали о переговорах с Россией по авиасообщению - РИА Новости, 10.06.2021
В Турции рассказали о переговорах с Россией по авиасообщению
Переговоры Анкары и Москвы по полноценному возобновлению авиасообщения проходят хорошо, турецкие власти ответили на все вопросы российской стороны, заявил в... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:00
2021-06-10T15:15
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КАИР, 10 июн – РИА Новости. Переговоры Анкары и Москвы по полноценному возобновлению авиасообщения проходят хорошо, турецкие власти ответили на все вопросы российской стороны, заявил в четверг министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.Россия с 15 апреля из-за эпидситуации с коронавирусом приостановила авиасообщение с Турцией до 21 июня."Переговоры идут позитивно. Русские запросили программу визита (делегации инспекторов – ред.), мы ее предоставили. Ожидаем встречу", - цитирует министра агентство DHA."Русские задали нам вопросы на двух страницах, мы на них ответили. Теперь они проведут проверку на месте", - заявил Эрсой.По его словам, российская делегация после визита в Турцию предоставит результаты визита властям РФ, после чего будут решать вопрос о возобновлении полетов.Министр сообщил, что аналогичные переговоры ведутся с рядом европейских стран, которые также задают свои вопросы о ситуации с коронавирусом. По словам Эрсоя, эпидемиологическая ситуация в Турции сейчас соответствует европейским критериям. Но, отметил министр, у каждой из европейских стран свои критерии для возобновления полетов. На данный момент уже восемь стран готовы возобновить авиасообщение с Турцией, сообщил министр.По данным минздрава Турции на вечер среды, за сутки зафиксированы 6454 новых случая коронавируса, скончались 87 человек. Всего с начала пандемии зафиксированы более 5,3 миллиона случаев, число погибших от коронавируса превысило 48 тысяч человек.
https://ria.ru/20210609/aviasoobschenie-1736331545.html
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москва, коронавирус covid-19, россия, туризм, турция

В Турции рассказали о переговорах с Россией по авиасообщению

15:00 10.06.2021 (обновлено: 15:15 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАИР, 10 июн – РИА Новости. Переговоры Анкары и Москвы по полноценному возобновлению авиасообщения проходят хорошо, турецкие власти ответили на все вопросы российской стороны, заявил в четверг министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
Россия с 15 апреля из-за эпидситуации с коронавирусом приостановила авиасообщение с Турцией до 21 июня.
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"Переговоры идут позитивно. Русские запросили программу визита (делегации инспекторов – ред.), мы ее предоставили. Ожидаем встречу", - цитирует министра агентство DHA.
"Русские задали нам вопросы на двух страницах, мы на них ответили. Теперь они проведут проверку на месте", - заявил Эрсой.
По его словам, российская делегация после визита в Турцию предоставит результаты визита властям РФ, после чего будут решать вопрос о возобновлении полетов.
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Министр сообщил, что аналогичные переговоры ведутся с рядом европейских стран, которые также задают свои вопросы о ситуации с коронавирусом. По словам Эрсоя, эпидемиологическая ситуация в Турции сейчас соответствует европейским критериям. Но, отметил министр, у каждой из европейских стран свои критерии для возобновления полетов. На данный момент уже восемь стран готовы возобновить авиасообщение с Турцией, сообщил министр.
По данным минздрава Турции на вечер среды, за сутки зафиксированы 6454 новых случая коронавируса, скончались 87 человек. Всего с начала пандемии зафиксированы более 5,3 миллиона случаев, число погибших от коронавируса превысило 48 тысяч человек.
 
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