https://ria.ru/20210610/asfalt-1736402955.html

В Москве перекроют движение на участке Тверской улицы для замены асфальта

В Москве перекроют движение на участке Тверской улицы для замены асфальта - РИА Новости, 10.06.2021

В Москве перекроют движение на участке Тверской улицы для замены асфальта

Движение транспорта на участке в центре Москвы перекроют с вечера 11 июня до утра 14 июня для замены асфальта, сообщается в Telegram-канале комплекса городского РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T09:34

2021-06-10T09:34

2021-06-10T09:34

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Движение транспорта на участке в центре Москвы перекроют с вечера 11 июня до утра 14 июня для замены асфальта, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Уже завтра приступим к ремонту дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц – от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны", - говорится в сообщении.В комплексе рассказали, что дорожное покрытие заменят по бесшовной технологии – "единым ковром" одновременно по всей ширине проезжей части. Работы будут проводиться круглосуточно."Обратите внимание: автомобильное движение на этом участке с 23:00 11 июня до 05:00 14 июня будет полностью перекрыто. В некоторых прилегающих переулках организуют двустороннее движение за счет ликвидации парковочного пространства", - добавили власти.

https://ria.ru/20210610/elektrozavodskaya-1736402038.html

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городское хозяйство москвы, москва, общество