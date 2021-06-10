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В Курской области суд продлил арест женщине, поджегшей восьмилетнего сына
В Курской области суд продлил арест женщине, поджегшей восьмилетнего сына - РИА Новости, 10.06.2021
В Курской области суд продлил арест женщине, поджегшей восьмилетнего сына
Суд Железногорска Курской области продлил до 31 августа содержание под стражей женщине, которая облила горючим и подожгла своего восьмилетнего сына,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:51
2021-06-10T14:51
россия
курская область
железногорск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Суд Железногорска Курской области продлил до 31 августа содержание под стражей женщине, которая облила горючим и подожгла своего восьмилетнего сына, рассказавшего отчиму об ее измене, говорится в сообщении суда.Вечером 15 марта 2021 года женщина во время ссоры во дворе дома облила горючим сына и подожгла. Сбил пламя на одежде и теле ребенка вышедший из дома отчим ребенка. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в Железногорскую городскую больницу, откуда его перевезли в Курскую областную клиническую больницу. Там ребенка прооперировали, его санавиацией планировалось доставить в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако во время транспортировки ребенок скончался. Мать мальчика была задержана, суд заключил ее под стражу."Сегодня суд продлил... по 31 августа срок содержания под стражей на период рассмотрения уголовного дела 31-летней жительнице хутора Заречье Железногорского района Курской области, обвиняемой в убийстве своего малолетнего сына, совершенном с особой жестокостью", - говорится в сообщении.К рассмотрению дела по существу суд приступит 24 июня.По данным следствия, обвиняемая решила сжечь сына заживо после того, как мальчик рассказал отчиму об измене матери. С ноября 2016-го по 15 марта 2021 года женщина не исполняла обязанности по воспитанию сына, систематически избивая его и оскорбляя, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности.Женщине предъявлено также обвинение в истязании двух своих несовершеннолетних детей и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию, соединенном с жестоким обращением.Как отмечает суд, обвиняемая "находится в состоянии беременности".
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россия
курская область
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россия, курская область, железногорск , происшествия

В Курской области суд продлил арест женщине, поджегшей восьмилетнего сына

14:51 10.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Суд Железногорска Курской области продлил до 31 августа содержание под стражей женщине, которая облила горючим и подожгла своего восьмилетнего сына, рассказавшего отчиму об ее измене, говорится в сообщении суда.
Вечером 15 марта 2021 года женщина во время ссоры во дворе дома облила горючим сына и подожгла. Сбил пламя на одежде и теле ребенка вышедший из дома отчим ребенка. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в Железногорскую городскую больницу, откуда его перевезли в Курскую областную клиническую больницу. Там ребенка прооперировали, его санавиацией планировалось доставить в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако во время транспортировки ребенок скончался. Мать мальчика была задержана, суд заключил ее под стражу.
"Сегодня суд продлил... по 31 августа срок содержания под стражей на период рассмотрения уголовного дела 31-летней жительнице хутора Заречье Железногорского района Курской области, обвиняемой в убийстве своего малолетнего сына, совершенном с особой жестокостью", - говорится в сообщении.
К рассмотрению дела по существу суд приступит 24 июня.
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По данным следствия, обвиняемая решила сжечь сына заживо после того, как мальчик рассказал отчиму об измене матери. С ноября 2016-го по 15 марта 2021 года женщина не исполняла обязанности по воспитанию сына, систематически избивая его и оскорбляя, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности.
Женщине предъявлено также обвинение в истязании двух своих несовершеннолетних детей и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию, соединенном с жестоким обращением.
Как отмечает суд, обвиняемая "находится в состоянии беременности".
 
РоссияКурская областьЖелезногорскПроисшествия
 
 
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