Суд арестовал мужчину, расстрелявшего судебных приставов в Сочи
12:59 10.06.2021 (обновлено: 13:48 10.06.2021)
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на месте убийства судебных приставов в Адлере
КРАСНОДАР, 10 июн – РИА Новости. Суд в Сочи заключил местного жителя, который в среду застрелил двух судебных приставов, исполнявших решение суда о сносе самовольных построек, под стражу на 2 месяца, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Днем в среду ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании в Адлерском районе Сочи подозреваемого, который, согласно поступившему сообщению, открыл стрельбу по приставам во время исполнения ими судебного решения. По данным властей, постройки по этому адресу являлись самостроями и по решению суда подлежали сносу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ). Вечером в среду следственное ведомство сообщило, что задержанный признал свою вину в полном объёме.
В четверг Центральный райсуд Сочи рассмотрел ходатайство следователя о заключения под стражу Кочьяна В.М., сообщает пресс-служба краевой инстанции.
"При решении вопроса об избрании меры пресечения, суд учел, что Кочьян обвиняется в совершении особо тяжких преступлений против жизни и здоровья человека, а также против правосудия, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы… Кроме того, принято во внимание поведение обвиняемого после совершения им преступления. В содеянном он не раскаялся и мер по оказанию помощи не предпринял. Рассмотрев материалы, суд принял решение об удовлетворении ходатайства следствия и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца до 09.08.2021 включительно", - сообщает пресс-служба суда.