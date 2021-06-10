https://ria.ru/20210610/arest-1736445860.html

Суд арестовал мужчину, расстрелявшего судебных приставов в Сочи

Суд арестовал мужчину, расстрелявшего судебных приставов в Сочи - РИА Новости, 10.06.2021

Суд арестовал мужчину, расстрелявшего судебных приставов в Сочи

Суд в Сочи заключил местного жителя, который в среду застрелил двух судебных приставов, исполнявших решение суда о сносе самовольных построек, под стражу на 2... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:59

2021-06-10T12:59

2021-06-10T13:48

сочи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736280995_0:33:1247:734_1920x0_80_0_0_e0b48fd68ee2264503c843dd8d24de4c.jpg

КРАСНОДАР, 10 июн – РИА Новости. Суд в Сочи заключил местного жителя, который в среду застрелил двух судебных приставов, исполнявших решение суда о сносе самовольных построек, под стражу на 2 месяца, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Днем в среду ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании в Адлерском районе Сочи подозреваемого, который, согласно поступившему сообщению, открыл стрельбу по приставам во время исполнения ими судебного решения. По данным властей, постройки по этому адресу являлись самостроями и по решению суда подлежали сносу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ). Вечером в среду следственное ведомство сообщило, что задержанный признал свою вину в полном объёме.В четверг Центральный райсуд Сочи рассмотрел ходатайство следователя о заключения под стражу Кочьяна В.М., сообщает пресс-служба краевой инстанции."При решении вопроса об избрании меры пресечения, суд учел, что Кочьян обвиняется в совершении особо тяжких преступлений против жизни и здоровья человека, а также против правосудия, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы… Кроме того, принято во внимание поведение обвиняемого после совершения им преступления. В содеянном он не раскаялся и мер по оказанию помощи не предпринял. Рассмотрев материалы, суд принял решение об удовлетворении ходатайства следствия и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца до 09.08.2021 включительно", - сообщает пресс-служба суда.

https://ria.ru/20210610/prigovor-1736406460.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия