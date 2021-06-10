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В Самаре арестовали мать, выкинувшую с балкона трехлетнюю дочь
В Самаре арестовали мать, выкинувшую с балкона трехлетнюю дочь - РИА Новости, 10.06.2021
В Самаре арестовали мать, выкинувшую с балкона трехлетнюю дочь
Октябрьский районный суд Самары в четверг арестовал на два месяца женщину, выкинувшую в Самаре с балкона трехлетнюю дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:29
2021-06-10T12:29
россия
ульяновская область
октябрьский район
самарская область
происшествия
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САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары в четверг арестовал на два месяца женщину, выкинувшую в Самаре с балкона трехлетнюю дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.Ранее СУСК по Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве в отношении жительницы Самары. По версии следствия, 8 июня женщина в квартире одного из жилых домов в Октябрьском районе города выкинула с балкона шестого этажа свою трехлетнюю дочь. В результате происшествия девочка скончалась. Подозреваемая была задержана."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.По данным СУСК и прокуратуры, других детей у подозреваемой не было. По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, женщина на учете не состояла, она уроженка Ульяновской области и жила в Самаре в съемной квартире.В социальных сетях распространяется видео инцидента, в публикации указывается, что женщина свесила дочку вниз в воспитательных целях, держа за майку, которая порвалась, после чего ребенок упал. В ролике слышно, как ребенок громко кричит, что боится. Также местные СМИ публикуют видео с камеры лифта дома, на котором женщина с девочкой на руках поднимается в квартиру. На кадрах видно, как она трясет ребенка.
https://ria.ru/20210607/prigovor-1736003229.html
https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736248544.html
россия
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россия, ульяновская область, октябрьский район, самарская область, происшествия

В Самаре арестовали мать, выкинувшую с балкона трехлетнюю дочь

12:29 10.06.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары в четверг арестовал на два месяца женщину, выкинувшую в Самаре с балкона трехлетнюю дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
Ранее СУСК по Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве в отношении жительницы Самары. По версии следствия, 8 июня женщина в квартире одного из жилых домов в Октябрьском районе города выкинула с балкона шестого этажа свою трехлетнюю дочь. В результате происшествия девочка скончалась. Подозреваемая была задержана.
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"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.
По данным СУСК и прокуратуры, других детей у подозреваемой не было. По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, женщина на учете не состояла, она уроженка Ульяновской области и жила в Самаре в съемной квартире.
В социальных сетях распространяется видео инцидента, в публикации указывается, что женщина свесила дочку вниз в воспитательных целях, держа за майку, которая порвалась, после чего ребенок упал. В ролике слышно, как ребенок громко кричит, что боится. Также местные СМИ публикуют видео с камеры лифта дома, на котором женщина с девочкой на руках поднимается в квартиру. На кадрах видно, как она трясет ребенка.
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РоссияУльяновская областьОктябрьский районСамарская областьПроисшествия
 
 
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