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МИД прокомментировал ситуацию с россиянином, арестованным в Швейцарии
МИД прокомментировал ситуацию с россиянином, арестованным в Швейцарии - РИА Новости, 10.06.2021
МИД прокомментировал ситуацию с россиянином, арестованным в Швейцарии
МИД РФ занимается ситуацией с арестом в Швейцарии по запросу США россиянина Владислава Клюшина, заявила официальный представитель российского... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:25
2021-06-10T10:25
россия
мария захарова
швейцария
сша
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. МИД РФ занимается ситуацией с арестом в Швейцарии по запросу США россиянина Владислава Клюшина, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Наше посольство уже несколько месяцев активно включено в защиту прав российского гражданина, как это всегда делают российские загранучреждения", - сказала Захарова в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьевым".Гражданин РФ Владислав Клюшин 21 марта был арестован в Швейцарии по запросу США по обвинению в финансовых махинациях, ему грозит экстрадиция в Соединенные Штаты. По словам официального представителя Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер, Клюшин обвиняется в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников.Посольство США в Берне в апреле официально запросило экстрадицию Клюшина на основании двустороннего договора об экстрадиции между Швейцарией и США. Решение об экстрадиции, принятое Федеральным офисом юстиции, может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде.
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россия, мария захарова, швейцария, сша, в мире

МИД прокомментировал ситуацию с россиянином, арестованным в Швейцарии

10:25 10.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. МИД РФ занимается ситуацией с арестом в Швейцарии по запросу США россиянина Владислава Клюшина, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Наше посольство уже несколько месяцев активно включено в защиту прав российского гражданина, как это всегда делают российские загранучреждения", - сказала Захарова в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьевым".
Полицейская машина на улице Милана - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 16:34
СМИ узнали детали задержания россиянина в Италии
Гражданин РФ Владислав Клюшин 21 марта был арестован в Швейцарии по запросу США по обвинению в финансовых махинациях, ему грозит экстрадиция в Соединенные Штаты. По словам официального представителя Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер, Клюшин обвиняется в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников.
Посольство США в Берне в апреле официально запросило экстрадицию Клюшина на основании двустороннего договора об экстрадиции между Швейцарией и США. Решение об экстрадиции, принятое Федеральным офисом юстиции, может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде.
 
РоссияМария ЗахароваШвейцарияСШАВ мире
 
 
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