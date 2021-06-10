https://ria.ru/20210610/arest-1736409392.html

МИД прокомментировал ситуацию с россиянином, арестованным в Швейцарии

МИД прокомментировал ситуацию с россиянином, арестованным в Швейцарии - РИА Новости, 10.06.2021

МИД прокомментировал ситуацию с россиянином, арестованным в Швейцарии

МИД РФ занимается ситуацией с арестом в Швейцарии по запросу США россиянина Владислава Клюшина, заявила официальный представитель российского... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T10:25

2021-06-10T10:25

2021-06-10T10:25

россия

мария захарова

швейцария

сша

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. МИД РФ занимается ситуацией с арестом в Швейцарии по запросу США россиянина Владислава Клюшина, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Наше посольство уже несколько месяцев активно включено в защиту прав российского гражданина, как это всегда делают российские загранучреждения", - сказала Захарова в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьевым".Гражданин РФ Владислав Клюшин 21 марта был арестован в Швейцарии по запросу США по обвинению в финансовых махинациях, ему грозит экстрадиция в Соединенные Штаты. По словам официального представителя Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер, Клюшин обвиняется в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников.Посольство США в Берне в апреле официально запросило экстрадицию Клюшина на основании двустороннего договора об экстрадиции между Швейцарией и США. Решение об экстрадиции, принятое Федеральным офисом юстиции, может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде.

https://ria.ru/20210331/italiya-1603660633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, швейцария, сша, в мире