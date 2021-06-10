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В Японии завели дело против третьего помощника капитана судна "Амур"

В Японии завели дело против третьего помощника капитана судна "Амур" - РИА Новости, 10.06.2021

В Японии завели дело против третьего помощника капитана судна "Амур"

Против третьего помощника капитана судна "Амур", столкнувшегося с японской рыболовецкой шхуной, возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в генконсульстве... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T03:28

2021-06-10T03:28

2021-06-10T08:49

токио

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

япония

в мире

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ТОКИО, 10 июн — РИА Новости. Против третьего помощника капитана судна "Амур", столкнувшегося с японской рыболовецкой шхуной, возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Саппоро.Третьего помощника капитана "Амура" Павла Добрянского задержали 7 июня. Уточнялось, что его подозревают по статьям 129 (халатность) и 211 (ненадлежащее управление судном) Уголовного кодекса Японии. Дело возбудили по обеим статьям."Халатность" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком не более трех лет, или штраф в размере не более 500 тысяч иен (около 330 тысяч рублей); "ненадлежащее управление" — семь лет, или штраф не более миллиона иен (около 660 тысяч рублей).Двадцать шестого мая "Амур" шел из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута судно столкнулось с рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару".Японская шхуна перевернулась, однако сообщение о ЧП поступило с "Амура". Россияне подобрали тонувших японских рыбаков, но трое из них уже находились без сознания, затем подтвердилась их смерть. На "Амуре" никто не пострадал.Как сообщал РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин, веских доказательств вины экипажа "Амура" при столкновении с японской шхуной нет, но на капитана и третьего помощника пытаются оказать давление, чтобы вынудить их признать вину.

https://ria.ru/20210607/moryaki-1735933041.html

токио

россия

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Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман. ЧП произошло в среду, 26 мая, около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу. 2021-06-10T03:28 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

токио, столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, япония, в мире