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В Японии завели дело против третьего помощника капитана судна "Амур"
В Японии завели дело против третьего помощника капитана судна "Амур" - РИА Новости, 10.06.2021
В Японии завели дело против третьего помощника капитана судна "Амур"
Против третьего помощника капитана судна "Амур", столкнувшегося с японской рыболовецкой шхуной, возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в генконсульстве... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T03:28
2021-06-10T08:49
токио
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
россия
япония
в мире
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ТОКИО, 10 июн — РИА Новости. Против третьего помощника капитана судна "Амур", столкнувшегося с японской рыболовецкой шхуной, возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Саппоро.Третьего помощника капитана "Амура" Павла Добрянского задержали 7 июня. Уточнялось, что его подозревают по статьям 129 (халатность) и 211 (ненадлежащее управление судном) Уголовного кодекса Японии. Дело возбудили по обеим статьям."Халатность" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком не более трех лет, или штраф в размере не более 500 тысяч иен (около 330 тысяч рублей); "ненадлежащее управление" — семь лет, или штраф не более миллиона иен (около 660 тысяч рублей).Двадцать шестого мая "Амур" шел из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута судно столкнулось с рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару".Японская шхуна перевернулась, однако сообщение о ЧП поступило с "Амура". Россияне подобрали тонувших японских рыбаков, но трое из них уже находились без сознания, затем подтвердилась их смерть. На "Амуре" никто не пострадал.Как сообщал РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин, веских доказательств вины экипажа "Амура" при столкновении с японской шхуной нет, но на капитана и третьего помощника пытаются оказать давление, чтобы вынудить их признать вину.
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Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море
Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман. ЧП произошло в среду, 26 мая, около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу.
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токио, столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, япония, в мире

В Японии завели дело против третьего помощника капитана судна "Амур"

03:28 10.06.2021 (обновлено: 08:49 10.06.2021)
 
© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Junji Kurokawa
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 июн — РИА Новости. Против третьего помощника капитана судна "Амур", столкнувшегося с японской рыболовецкой шхуной, возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Саппоро.

"В течение 20 дней будет идти следствие", — добавили в диппредставительстве.

Третьего помощника капитана "Амура" Павла Добрянского задержали 7 июня. Уточнялось, что его подозревают по статьям 129 (халатность) и 211 (ненадлежащее управление судном) Уголовного кодекса Японии. Дело возбудили по обеим статьям.
"Халатность" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком не более трех лет, или штраф в размере не более 500 тысяч иен (около 330 тысяч рублей); "ненадлежащее управление" — семь лет, или штраф не более миллиона иен (около 660 тысяч рублей).
Здание генерального консульства России в Саппоро, Япония - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 06:49
Консул рассказал, когда экипаж "Амура" сможет вернуться в Россию
Двадцать шестого мая "Амур" шел из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута судно столкнулось с рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару".
Японская шхуна перевернулась, однако сообщение о ЧП поступило с "Амура". Россияне подобрали тонувших японских рыбаков, но трое из них уже находились без сознания, затем подтвердилась их смерть. На "Амуре" никто не пострадал.
Как сообщал РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин, веских доказательств вины экипажа "Амура" при столкновении с японской шхуной нет, но на капитана и третьего помощника пытаются оказать давление, чтобы вынудить их признать вину.
 
ТокиоСтолкновение российского и японского судов возле ХоккайдоРоссияЯпонияВ мире
 
 
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