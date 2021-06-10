https://ria.ru/20210610/albaniya-1736331875.html

Страна, свободная от коронавируса: Албания открыта, стоит ли туда ехать

Страна, свободная от коронавируса: Албания открыта, стоит ли туда ехать - РИА Новости, 10.06.2021

Страна, свободная от коронавируса: Албания открыта, стоит ли туда ехать

С 10 июня оперштаб по борьбе с распространением коронавируса разрешил чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю. Прямых... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T08:00

2021-06-10T08:00

2021-06-10T08:10

туризм

куда можно лететь

отдых на море

куда поехать

туризм

туристы

авиакомпании

самолеты

маршруты - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155201/91/1552019189_0:222:1920:1302_1920x0_80_0_0_d34166de8a68ffe113b3129683f67e65.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Светлана Баева. С 10 июня оперштаб по борьбе с распространением коронавируса разрешил чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю. Прямых рейсов пока найти не удалось, хотя российский перевозчик заявлял о начале перелетов. В Албании рассчитывают, что свободные условия въезда (визы, прививки, ПЦР-тесты не нужны), а также недоступность большинства направлений повысит интерес россиян к отдыху в этой стране. Тем более что сами албанцы называют ее "свободной от коронавируса". О том, какой отдых там предлагают и сколько это стоит, — в материале РИА Новости.В "зеленой зоне""У нас нет абсолютно никаких ограничений, — подчеркивает Наталия Иванова, директор туристической компании и гид по Албании. — Для въезда гостям из России не нужны ни тесты, ни вакцины, ни визы. Отели и рестораны работают в полную силу, пляжи доступны. С 1 июня отменили масочный режим, в том числе и в помещениях, открыты музеи, выставки, можно проводить фестивали".Она поясняет, что страна находится в "зеленой зоне", более 30 процентов населения вакцинированы, инфицированных в последние дни — от двух до 22. Ковидом, по данным на 9 июня, болеют чуть более 200 человек.Как только сообщили о разрешении чартеров, спрос на Албанию резко вырос. По словам Наталии Ивановой, были звонки и от индивидуальных туристов, и от агентств, не только из Москвы, но и, например, Нижнего Новгорода, Тулы.Страна бункеров, орлов и мерседесов"Албания — страна мерседесов, горных орлов и бункеров, но это далеко не все. Обычно с такой фразы я начинаю экскурсию", — говорит Наталия. И объясняет: Два моря и много курортовПри этом Албания — это еще два моря и несколько самобытных курортов. Южные — Саранда и Ксамил (албанские Сейшелы) — находятся на Ионическом побережье, недалеко от греческого острова Корфу. Воды Адриатического и Ионического морей встречаются на албанской Ривьере — Влере. Один из древнейших городов страны, неподалеку от столицы Тираны, — курорт Дуррес. У адриатического Шенджина уникальная история и красивейшая природа, сосновые леса."Я отдыхала в Албании в 2016-м, 2017-м, 2018-м и 2020-м, — делится опытом туристка из Москвы Оксана Левина. — Ездили на три-четыре недели, с маленьким ребенком. Брали машину напрокат и путешествовали. Раньше бывали в Хорватии, Греции, Испании, и, на мой взгляд, Албания привлекательнее по соотношению "цена — качество".Оксана советует не лениться, взять автомобиль и исследовать Ривьеру — от Влеры до Саранады: очень красивое побережье, горы, колоритные деревушки, старинные городки. "В первый раз во Влере я была в 2016-м — большая стройка, теперь все закончили, появилась очень красивая набережная, курорт стал таким албанским Монако", — объясняет туристка. Дуррес — город не очень большой, но с протяженными песочными пляжами и мелким морем. На любителя — многим нравится.Дешевые отели и рестораныХотя Албания — небогатая страна с непростым прошлым, эксперты подтверждают, что гостиничная база развита хорошо, а цены — в разы ниже, чем у соседей: Хорватии, Черногории, Греции. "Я ездила в рекламный тур и была уверена, что нам показывают самые лучшие отели, поэтому решила посмотреть гостиницы самостоятельно, — рассказывала представитель туркомпании Светлана Тихоненкова, посещавшая Албанию в 2019 году. — Была удивлена. Здесь можно найти и качественное дешевое размещение, и кемпинги, и очень хорошие дорогие "пятерки".Представители турфирм, живущие в Албании, уточняют, что за последние полтора десятилетия страна сильно изменилась, там активно строят дороги, хорошие отели. Конечно, есть недочеты, албанцы только учатся туристическому бизнесу, но они очень гостеприимны. Привычной системы "все включено" не встретишь, однако в ней нет необходимости, так как еда в ресторанах вкусная, а цены низкие."Мы делали совместные туры, объединяя Грецию и Албанию, и путешественники предпочитали больше дней проводить именно в последней: то же море, те же морепродукты, те же отели, но в два-три раза дешевле", — отмечает Наталия. Три-четыре звезды — 45-50 евро за номер на двоих, в "пятерках" — 90-100 евро.Но дорогие перелетыГлавная проблема для путешественников из России сейчас — авиаперелеты. Чартеры разрешили, но найти их практически невозможно, да и цены стремительно растут. Российский перевозчик планировал организовать прямые рейсы со второй половины июня, однако более конкретной информации пока нет."Купить билеты нереально, только в виде тура, — пишет на туристическом форуме путешественник. — Почти успел приобрести задешево, пока думал, цена на 45 тысяч поднялась"."Тур для двоих на базе чартерного перелета на июльские даты стоил 185 тысяч рублей за две недели в гостинице "три звезды", — сообщил порталу TourDom.ru представитель турагентства. — Пока путешественники свыкались с ценой, она выросла до 220 тысяч". В некоторых компаниях жаловались, что путевка буквально за несколько часов подорожала аж на 100 тысяч. Сейчас и эти предложения не найти. В пресс-службе туроператора, который до пандемии ставил чартеры в Албанию, уточнили: "Мы очень ждем от авиакомпании информацию, как только получим, будем готовы поделиться". Вероятно, перевозчик находится на стадии оформления допусков.На сайтах агрегаторов есть варианты со стыковкой: самые неудобные — и самые дешевые. "Мы планировали, искали, но совершенно негуманные цены, — признается Оксана Левина. — Получается, что половина стоимости отдыха — это перелет. Если в 2020-м билет стоил 20 тысяч рублей на одного, то в этом году — 45-50 тысяч". Агрегаторы предлагают лететь через Лондон, Вену, Стамбул, Белград.Вероятно, ситуация изменится, когда все-таки взлетят прямые чартеры. Попытки их организовать были и до пандемии, но страна "не выстреливала". Туристы и эксперты предполагают, что мешают отсутствие рекламы и стереотипы (мафия, преступность). Но свою нишу, тем более в условиях закрытых границ, Албания занять может, особенно если все же станет недорогим направлением. По крайней мере, рост интереса агентств и туристов отмечают и в российских, и в албанских компаниях. Ну а что касается стереотипов, то, например, Оксана, по ее словам, за четыре поездки даже с мелким обманом ни разу не сталкивалась.

https://ria.ru/20210531/aviasoobschenie-1735018509.html

https://ria.ru/20190323/1552043577.html

https://ria.ru/20210607/madeyra-1735459439.html

https://ria.ru/20210607/puteshestviya-1735692293.html

албания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, маршруты - туризм, албания