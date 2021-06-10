https://ria.ru/20210610/aeroport-1736385213.html

Аэропорт Багдада подвергся атаке беспилотников, сообщило INA

Аэропорт Багдада подвергся атаке беспилотников, сообщило INA - РИА Новости, 10.06.2021

Аэропорт Багдада подвергся атаке беспилотников, сообщило INA

Международный аэропорт иракской столицы подвергся атаке беспилотников, сообщает агентство INA со ссылкой на заявление иракских органов безопасности. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T01:44

2021-06-10T01:44

2021-06-10T01:44

касем сулеймани

корпус стражей исламской революции

багдад (город)

ирак

сша

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Международный аэропорт иракской столицы подвергся атаке беспилотников, сообщает агентство INA со ссылкой на заявление иракских органов безопасности.Согласно заявлению, беспилотников было три, один из них сбит.Ранее телеканал Al-Sumaria сообщил со ссылкой на источник в органах безопасности, что военная база Victory, расположенная около международного аэропорта Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Незадолго до этого ракетному обстрелу подверглась авиабаза "Балад" в иракской провинции Салах-эд-Дин, пострадавших нет.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.

https://ria.ru/20210607/bagdad-1735956787.html

багдад (город)

ирак

сша

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касем сулеймани, корпус стражей исламской революции, багдад (город), ирак, сша, в мире