https://ria.ru/20210609/zotov-1736368557.html

Суд отказался арестовать бывшего гендиректора "ТрансФин-М" Зотова

Суд отказался арестовать бывшего гендиректора "ТрансФин-М" Зотова - РИА Новости, 09.06.2021

Суд отказался арестовать бывшего гендиректора "ТрансФин-М" Зотова

Тверской суд Москвы отказался арестовать бывшего гендиректор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова, подозреваемого в мошенничестве более чем на 1 миллиард рублей,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T20:32

2021-06-09T20:32

2021-06-09T20:59

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы отказался арестовать бывшего гендиректор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова, подозреваемого в мошенничестве более чем на 1 миллиард рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Роман Костенко."Суд отказался удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Зотова меры пресечения в виде заключения под стражу. По сути, он остался со старой мерой пресечения - подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сказал он.Адвокат добавил, что прокурор на заседании также возражал против ареста - дело относится к сфере предпринимательской деятельности, помещение под стражу до приговора там запрещено, а также есть действующая мера пресечения - подписка о невыезде.Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по заявлению самой компании по факту хищения денежных средств в размере 1,122 миллиарда рублей. "ТрансФин-М" признано потерпевшей стороной. Данный эпизод относится к периоду 2017-2018 годов, когда Зотов был гендиректором.Как сообщала ранее пресс-служба столичного главка МВД, Зотов задержан. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), в доме Зотова прошел обыск.Против Зотова в августе 2019 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере – за незаконный перенайм на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании. Экс-гендиректора "Трансфин-М" задержали в Москве в июне 2020 года, после чего Хорошёвский суд Москвы отправил его под арест, а Мосгорсуд признал это решение законным.В июле Зотову изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Это произошло после обращения бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова - Зотов входил в его так называемый "лондонский список" бизнесменов, которые согласились вернуться в Россию при условии, что не попадут под арест сразу после прибытия в страну. Как сообщали в Кремле, президент просил генпрокурора разобраться с этой ситуацией.Совет директоров "ТрансФин-М" в ноябре 2018 года принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и председателя правления Зотова.

https://ria.ru/20210602/khabarovsk-1735183292.html

https://ria.ru/20210520/arest-1733142398.html

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россия, борис титов, москва, происшествия, трансфин-м