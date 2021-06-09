https://ria.ru/20210609/zoopark-1736164353.html

Московский зоопарк показал генеральную уборку сурикатов

Московский зоопарк показал генеральную уборку сурикатов - РИА Новости, 09.06.2021

Московский зоопарк показал генеральную уборку сурикатов

Семейство сурикатов Московского зоопарка вернулось в свой уличный вольер, примыкающий к павильону "Животные Африки", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T01:05

2021-06-09T01:05

2021-06-09T01:05

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Семейство сурикатов Московского зоопарка вернулось в свой уличный вольер, примыкающий к павильону "Животные Африки", сообщает пресс-служба."Посетители снова могут понаблюдать за их безостановочной беготней и посочувствовать "часовому", который не покидает свой пост на вершине горки", — пишут сотрудники.Перед выходом зверей киперы запустили в вольер насекомых, поэтому первым делом сурикаты устроили погоню за лакомством. Когда вся еда была поймана, жильцы организовали "генеральную уборку": они начали перетаскивать грунт, убирать лишнее, расширили входы в нору."У сурикатов каждый день начинается с принятия солнечных ванн. Ночь они проводят в норах, тесно прижавшись друг к другу, а утром отогреваются на солнышке, – рассказывают в зоопарке. – Встают на задние лапки, поворачиваются головой в сторону солнца и нежатся в его лучах. Кожа на животе у них темная, а шерсть редкая, поэтому согреваются сурикаты быстро".Зиму зверьки проводят в павильоне "Животные Африки". У них там специально оборудованный вольер, в котором есть грунт для нор, домики, а также лампы, под которыми они греются холодными вечерами. Среди регулярных развлечений бассейн с шариками, а также другие игрушки, в которых сотрудники прячут лакомства.В зоопарке сурикатов кормят творогом, куриным мясом, яйцами перепелок, они также очень любят поедать насекомых, мучных червей и личинок. В природе их основная еда – насекомые и беспозвоночные, они также с удовольствием лакомятся ящерицами, мелкими грызунами, змеями, скорпионами. У сурикатов есть уникальная способность поедать животных, чей яд мог бы убить человека.

https://ria.ru/20210529/zoopark-1734588698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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