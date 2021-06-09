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Депутаты Якутии предложили строить индивидуальное жилье вместо аварийного
Депутаты Якутии предложили строить индивидуальное жилье вместо аварийного - РИА Новости, 09.06.2021
Депутаты Якутии предложили строить индивидуальное жилье вместо аварийного
Участники общего собрания Парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" поддержали законодательную инициативу Госсобрания Якутии о законодательном... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:05
2021-06-09T12:05
2021-06-09T12:06
республика саха (якутия)
петр гоголев
жилье
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Участники общего собрания Парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" поддержали законодательную инициативу Госсобрания Якутии о законодательном расширении механизмов реализации региональных программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба Ил Тумэн.Якутские депутаты направили в Госдуму предложения внести изменения в статьи 16 и 19 ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Законопроект предусматривает возможность для граждан, включенных в программу переселения из аварийного жилья, приобретения и строительства индивидуальных жилых домов из сборных комплектов заводского изготовления по отобранным проектам. В настоящее время расходовать средства программы можно на строительство и покупку жилья только в многоквартирных домах.Как пояснил председатель якутского парламента Петр Гоголев, в малонаселенных и труднодоступных территориях из-за небольшой численности жителей строительство многоквартирных домов в населенных пунктах является нерациональным, при этом рынок вторичного жилья, за счет покупки которого можно было бы решить проблему, недостаточен либо отсутствует. Размер компенсации за аварийное жилье, как правило, не позволяет приобрести жилое помещение по рыночной стоимости, процесс расселения аварийных домов может растянуться на неопределенное время.Гоголев напомнил, что до 2025 года в арктической зоне и других труднодоступных населенных пунктах Якутии планируется расселить свыше 155 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают более 8 тысяч человек.Кроме того, якутские парламентарии предлагают исключить из закона о Фонде ЖКХ положение о лимите средств на модернизацию коммунальных систем.
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петр гоголев, жилье
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости
. Участники общего собрания Парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" поддержали законодательную инициативу Госсобрания Якутии о законодательном расширении механизмов реализации региональных программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба Ил Тумэн
.
Якутские депутаты направили в Госдуму предложения внести изменения в статьи 16 и 19 ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Законопроект предусматривает возможность для граждан, включенных в программу переселения из аварийного жилья, приобретения и строительства индивидуальных жилых домов из сборных комплектов заводского изготовления по отобранным проектам. В настоящее время расходовать средства программы можно на строительство и покупку жилья только в многоквартирных домах.
Как пояснил председатель якутского парламента Петр Гоголев, в малонаселенных и труднодоступных территориях из-за небольшой численности жителей строительство многоквартирных домов в населенных пунктах является нерациональным, при этом рынок вторичного жилья, за счет покупки которого можно было бы решить проблему, недостаточен либо отсутствует. Размер компенсации за аварийное жилье, как правило, не позволяет приобрести жилое помещение по рыночной стоимости, процесс расселения аварийных домов может растянуться на неопределенное время.
Гоголев напомнил, что до 2025 года в арктической зоне и других труднодоступных населенных пунктах Якутии планируется расселить свыше 155 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают более 8 тысяч человек.
"Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 6 марта текущего года и 9 марта передан на рассмотрение в комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. На данный момент в поддержку нашей инициативы высказались законодательные органы 19 субъектов РФ", - привели в пресс-службе слова спикера парламента.
Кроме того, якутские парламентарии предлагают исключить из закона о Фонде ЖКХ положение о лимите средств на модернизацию коммунальных систем.