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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210609/zhelaniya-1736139089.html
Составлен список мест в России, где загадывают желания
Составлен список мест в России, где загадывают желания - РИА Новости, 09.06.2021
Составлен список мест в России, где загадывают желания
Сервис поездок и путешествий составил путеводитель по местам силы России — точкам на карте, где люди загадывают желания, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:01
2021-06-09T08:45
туризм
отдых в россии 2021 летом
куда можно лететь
куда поехать
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россия
туризм
туту.ру
дед мороз
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сервис поездок и путешествий составил путеводитель по местам силы России — точкам на карте, где люди загадывают желания, сообщает Туту.ру. В своеобразную энциклопедию вошли более 60 достопримечательностей в разных регионах страны. В карточках, созданных для каждого объекта, указан ближайший населенный пункт, где он находится, точная координата на карте и "инструкция по применению" — что нужно сделать, чтобы желание сбылось.Также можно узнать историю появления этого объекта. Например, в Пятигорске есть так называемые Ворота любви. Рукотворная арка появилась в 70-х годах. Виды отсюда открываются изумительные: Пятигорск, Бештау, Эльбрус. Ворота стали частью легенды о вожде нартов Эльбрусе, красавице Машук и проклятии колдуна. Говорят, ворота сложены из камней, в которые превратились слезы Машук по любимому. Молодожены Пятигорска приезжают сюда — на счастье.На плато Воттоваара в Карелии разбросаны огромные валуны, и многие из них держатся будто чудом. Эти камни называют сейдами — священными объектами древних саамов. Ветви деревьев на Воттоваара причудливо скручиваются, камни выстраиваются в лестницы и лабиринты. Загадывать желания там просто: выберите валун и прикоснитесь.В Тульской области есть "волшебный дуб" в усадьбе Дворяниново. Это имение ученого Андрея Болотова, первого русского агронома. Старое дерево разбила молния, но оно не погибло, а срослось с соседним, образуя причудливый проем. Болотов называл этот дуб символом победы жизни над смертью. По поверью, трижды пройдя через эту "арку", можно обрести крепкое здоровье и долголетие.Также в энциклопедии указаны столичный Нулевой километр, "Нехорошая квартира", Камни в "Коломенском", собака на станции метро "Площадь революции". В Санкт-Петербурге загадать желание можно у Чижика-Пыжика, грифонов на Банковском мосту, зайца на Заячьем острове, Египетских сфинксов, Атлантов. В Костроме мечты исполняет кот Степан Тимофеевич, в Астрахани – каменная баба, ну а в Великом Устюге, конечно, Дед Мороз.
https://ria.ru/20201227/rossiya-1591088981.html
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пятигорск
великий устюг
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отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, туризм, туту.ру, дед мороз, москва, пятигорск, великий устюг, кострома, санкт-петербург, республика карелия

Составлен список мест в России, где загадывают желания

08:01 09.06.2021 (обновлено: 08:45 09.06.2021)
 
© Евгения НовоженинаМолодой человек рисует на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Евгения Новоженина / РИА Новости
Молодой человек рисует на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Евгения Новоженина / РИА Новости
© Евгения Новоженина
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сервис поездок и путешествий составил путеводитель по местам силы России — точкам на карте, где люди загадывают желания, сообщает Туту.ру.
В своеобразную энциклопедию вошли более 60 достопримечательностей в разных регионах страны. В карточках, созданных для каждого объекта, указан ближайший населенный пункт, где он находится, точная координата на карте и "инструкция по применению" — что нужно сделать, чтобы желание сбылось.
Также можно узнать историю появления этого объекта. Например, в Пятигорске есть так называемые Ворота любви. Рукотворная арка появилась в 70-х годах. Виды отсюда открываются изумительные: Пятигорск, Бештау, Эльбрус.
Ворота стали частью легенды о вожде нартов Эльбрусе, красавице Машук и проклятии колдуна. Говорят, ворота сложены из камней, в которые превратились слезы Машук по любимому. Молодожены Пятигорска приезжают сюда — на счастье.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВершина горы Машук с самой высокой в Европе телевышкой и гора Бештау в условиях низкой облачности в окрестностях Пятигорска
Вершина горы Машук с самой высокой в Европе телевышкой и гора Бештау в условиях низкой облачности в окрестностях Пятигорска - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Вершина горы Машук с самой высокой в Европе телевышкой и гора Бештау в условиях низкой облачности в окрестностях Пятигорска
На плато Воттоваара в Карелии разбросаны огромные валуны, и многие из них держатся будто чудом. Эти камни называют сейдами — священными объектами древних саамов. Ветви деревьев на Воттоваара причудливо скручиваются, камни выстраиваются в лестницы и лабиринты. Загадывать желания там просто: выберите валун и прикоснитесь.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйВалуны на горе Воттоваара в Карелии
Валуны на горе Воттоваара в Карелии - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Валуны на горе Воттоваара в Карелии
В Тульской области есть "волшебный дуб" в усадьбе Дворяниново. Это имение ученого Андрея Болотова, первого русского агронома. Старое дерево разбила молния, но оно не погибло, а срослось с соседним, образуя причудливый проем. Болотов называл этот дуб символом победы жизни над смертью. По поверью, трижды пройдя через эту "арку", можно обрести крепкое здоровье и долголетие.
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкПамятник Чижику-Пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге
Памятник Чижику-Пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Памятник Чижику-Пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге
Также в энциклопедии указаны столичный Нулевой километр, "Нехорошая квартира", Камни в "Коломенском", собака на станции метро "Площадь революции". В Санкт-Петербурге загадать желание можно у Чижика-Пыжика, грифонов на Банковском мосту, зайца на Заячьем острове, Египетских сфинксов, Атлантов. В Костроме мечты исполняет кот Степан Тимофеевич, в Астрахани – каменная баба, ну а в Великом Устюге, конечно, Дед Мороз.
Вулканы Камчатки - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря 2020, 06:15Туризм
Названы десять самых поразительных мест в России
 
Туризмотдых в России 2021 летомкуда можно лететькуда поехатькуда поехать в выходныеРоссияТуризмТуту.руДед МорозМоскваПятигорскВеликий УстюгКостромаСанкт-ПетербургРеспублика Карелия
 
 
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