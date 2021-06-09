https://ria.ru/20210609/zhelaniya-1736139089.html

Составлен список мест в России, где загадывают желания

Составлен список мест в России, где загадывают желания - РИА Новости, 09.06.2021

Составлен список мест в России, где загадывают желания

Сервис поездок и путешествий составил путеводитель по местам силы России — точкам на карте, где люди загадывают желания, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T08:01

2021-06-09T08:01

2021-06-09T08:45

туризм

отдых в россии 2021 летом

куда можно лететь

куда поехать

куда поехать в выходные

россия

туризм

туту.ру

дед мороз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736021639_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_45adf37e4731967a1443cf815b6bc6e7.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сервис поездок и путешествий составил путеводитель по местам силы России — точкам на карте, где люди загадывают желания, сообщает Туту.ру. В своеобразную энциклопедию вошли более 60 достопримечательностей в разных регионах страны. В карточках, созданных для каждого объекта, указан ближайший населенный пункт, где он находится, точная координата на карте и "инструкция по применению" — что нужно сделать, чтобы желание сбылось.Также можно узнать историю появления этого объекта. Например, в Пятигорске есть так называемые Ворота любви. Рукотворная арка появилась в 70-х годах. Виды отсюда открываются изумительные: Пятигорск, Бештау, Эльбрус. Ворота стали частью легенды о вожде нартов Эльбрусе, красавице Машук и проклятии колдуна. Говорят, ворота сложены из камней, в которые превратились слезы Машук по любимому. Молодожены Пятигорска приезжают сюда — на счастье.На плато Воттоваара в Карелии разбросаны огромные валуны, и многие из них держатся будто чудом. Эти камни называют сейдами — священными объектами древних саамов. Ветви деревьев на Воттоваара причудливо скручиваются, камни выстраиваются в лестницы и лабиринты. Загадывать желания там просто: выберите валун и прикоснитесь.В Тульской области есть "волшебный дуб" в усадьбе Дворяниново. Это имение ученого Андрея Болотова, первого русского агронома. Старое дерево разбила молния, но оно не погибло, а срослось с соседним, образуя причудливый проем. Болотов называл этот дуб символом победы жизни над смертью. По поверью, трижды пройдя через эту "арку", можно обрести крепкое здоровье и долголетие.Также в энциклопедии указаны столичный Нулевой километр, "Нехорошая квартира", Камни в "Коломенском", собака на станции метро "Площадь революции". В Санкт-Петербурге загадать желание можно у Чижика-Пыжика, грифонов на Банковском мосту, зайца на Заячьем острове, Египетских сфинксов, Атлантов. В Костроме мечты исполняет кот Степан Тимофеевич, в Астрахани – каменная баба, ну а в Великом Устюге, конечно, Дед Мороз.

https://ria.ru/20201227/rossiya-1591088981.html

россия

москва

пятигорск

великий устюг

кострома

санкт-петербург

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, туризм, туту.ру, дед мороз, москва, пятигорск, великий устюг, кострома, санкт-петербург, республика карелия