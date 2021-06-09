https://ria.ru/20210609/zemletryaseniya-1736236446.html

У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса

У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса - РИА Новости, 09.06.2021

У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса

Два подземных толчка магнитудой 4,0 и 3,6 произошли днем в среду на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T08:20

2021-06-09T08:20

2021-06-09T08:20

россия

тихий океан

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

землетрясение

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн - РИА Новости. Два подземных толчка магнитудой 4,0 и 3,6 произошли днем в среду на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН.Землетрясения зафиксировали в 15.00 и 15.33 местного времени в акватории Тихого океана на расстоянии 61 и 52 километров соответственно от поселка Усть-Камчатск на восточном побережье, сообщает геофизическая служба.В МЧС добавили, что жители полуострова толчков не ощутили.

https://ria.ru/20210529/zemletryaseniya-1734755574.html

россия

тихий океан

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2021

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россия, тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение, происшествия