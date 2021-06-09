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У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса
У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса - РИА Новости, 09.06.2021
У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса
Два подземных толчка магнитудой 4,0 и 3,6 произошли днем в среду на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:20
2021-06-09T08:20
россия
тихий океан
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн - РИА Новости. Два подземных толчка магнитудой 4,0 и 3,6 произошли днем в среду на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН.Землетрясения зафиксировали в 15.00 и 15.33 местного времени в акватории Тихого океана на расстоянии 61 и 52 километров соответственно от поселка Усть-Камчатск на восточном побережье, сообщает геофизическая служба.В МЧС добавили, что жители полуострова толчков не ощутили.
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россия, тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение, происшествия

У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса

08:20 09.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Пирагис Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка
 Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн - РИА Новости. Два подземных толчка магнитудой 4,0 и 3,6 произошли днем в среду на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН.
Землетрясения зафиксировали в 15.00 и 15.33 местного времени в акватории Тихого океана на расстоянии 61 и 52 километров соответственно от поселка Усть-Камчатск на восточном побережье, сообщает геофизическая служба.
В МЧС добавили, что жители полуострова толчков не ощутили.
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РоссияТихий океанРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЗемлетрясениеПроисшествия
 
 
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