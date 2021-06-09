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Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов - РИА Новости, 09.06.2021
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
Госдума приняла закон о дополнительной финансовой поддержке регионов России. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:34
2021-06-09T10:34
россия
михаил мишустин
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон о дополнительной финансовой поддержке регионов России.Документ содержит нормы о финансовой поддержке субъектов РФ, подготовленные по поручению президента РФ Владимира Путина. Они призваны прежде всего снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты, реструктуризировать накопленную задолженность, заместить коммерческие кредиты бюджетными, предоставить инфраструктурные займы под невысокий процент, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.Закон предусматривает предоставление бюджетных кредитов из бюджета РФ региональным бюджетам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов со сроком погашения не ранее 2036 года включительно и с платой за пользование ими по ставке не более 3% годовых. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, объем таких кредитов составит до 500 миллиардов рублей с предоставлением до 2023 года.Одновременно устанавливается требование об обязательном согласовании с трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений порядка предоставления инфраструктурных кредитов. Кабмин также будет вправе провести в 2021 году реструктуризацию задолженности субъектов РФ по ранее выданным бюджетным кредитам. Причем объем бюджетных кредитов в рамках проведения реструктуризации ранее привлеченных регионами кредитов до 2029 года составит 218 миллиардов рублей.А Минфин РФ сможет предоставлять бюджетные кредиты региональным бюджетам из федерального для погашения обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным от российских и иностранных банков, международных финорганизаций, со сроком погашения не позднее 2029 года включительно. При этом плата за пользование такими кредитами составит 0,1% годовых. Предполагается, что объем таких кредитов в 2021 году может составить до 337 миллиардов рублей.Кроме того, до 2022 года приостанавливается действие положений Бюджетного кодекса, предусматривающих при утверждении федерального бюджета установление целей, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, а также условий и порядка его предоставления. Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать со дня его опубликования.
https://ria.ru/20210601/semya-1735089419.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, владимир путин, общество

Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов

10:34 09.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон о дополнительной финансовой поддержке регионов России.
Документ содержит нормы о финансовой поддержке субъектов РФ, подготовленные по поручению президента РФ Владимира Путина. Они призваны прежде всего снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты, реструктуризировать накопленную задолженность, заместить коммерческие кредиты бюджетными, предоставить инфраструктурные займы под невысокий процент, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.
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Путин призвал регионы расширять поддержку семей
Закон предусматривает предоставление бюджетных кредитов из бюджета РФ региональным бюджетам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов со сроком погашения не ранее 2036 года включительно и с платой за пользование ими по ставке не более 3% годовых. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, объем таких кредитов составит до 500 миллиардов рублей с предоставлением до 2023 года.
Одновременно устанавливается требование об обязательном согласовании с трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений порядка предоставления инфраструктурных кредитов. Кабмин также будет вправе провести в 2021 году реструктуризацию задолженности субъектов РФ по ранее выданным бюджетным кредитам. Причем объем бюджетных кредитов в рамках проведения реструктуризации ранее привлеченных регионами кредитов до 2029 года составит 218 миллиардов рублей.
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В регионы направят 4,7 млрд рублей для поддержки мукомолов и хлебопеков
А Минфин РФ сможет предоставлять бюджетные кредиты региональным бюджетам из федерального для погашения обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным от российских и иностранных банков, международных финорганизаций, со сроком погашения не позднее 2029 года включительно. При этом плата за пользование такими кредитами составит 0,1% годовых. Предполагается, что объем таких кредитов в 2021 году может составить до 337 миллиардов рублей.
Кроме того, до 2022 года приостанавливается действие положений Бюджетного кодекса, предусматривающих при утверждении федерального бюджета установление целей, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, а также условий и порядка его предоставления. Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать со дня его опубликования.
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФВладимир ПутинОбщество
 
 
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