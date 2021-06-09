https://ria.ru/20210609/zaderzhanie-1736293827.html

В ЛДПР связывают задержание блогера Хованского с кампанией против партии

В ЛДПР связывают задержание блогера Хованского с кампанией против партии - РИА Новости, 09.06.2021

В ЛДПР связывают задержание блогера Хованского с кампанией против партии

Ситуация с задержанием в Петербурге блогера Юрия Хованского связана с его "черной" шуткой про теракт, но тот факт, что об этом вспомнили спустя 10 лет перед... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:03

2021-06-09T14:03

2021-06-09T14:47

задержание юрия хованского

юрий хованский

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ситуация с задержанием в Петербурге блогера Юрия Хованского связана с его "черной" шуткой про теракт, но тот факт, что об этом вспомнили спустя 10 лет перед выборами - удар по ЛДПР, считают в партии.В партии добавили, что блогер во время работы в ЛДПР на своих стримах занимался сбором жалоб граждан, а потом передавал их юристам, которые старались помочь.В сообщении отмечается, что блогер уже несколько месяцев не является помощником депутата Василия Власова, а его удостоверение было отозвано по рекомендации высшего совета ЛДПР.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. В СК РФ подтвердили задержание, отметив, что Хованский исполнил песню с "публичными призывами к терроризму", имея целью "формирование идеологии терроризма". Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что Хованского задержали за песню о трагедии на Дубровке.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).

https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736256657.html

https://ria.ru/20201023/terakt-1580891990.html

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санкт-петербург

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задержание юрия хованского, юрий хованский, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия