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В ЛДПР связывают задержание блогера Хованского с кампанией против партии
В ЛДПР связывают задержание блогера Хованского с кампанией против партии - РИА Новости, 09.06.2021
В ЛДПР связывают задержание блогера Хованского с кампанией против партии
Ситуация с задержанием в Петербурге блогера Юрия Хованского связана с его "черной" шуткой про теракт, но тот факт, что об этом вспомнили спустя 10 лет перед... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:03
2021-06-09T14:47
задержание юрия хованского
юрий хованский
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ситуация с задержанием в Петербурге блогера Юрия Хованского связана с его "черной" шуткой про теракт, но тот факт, что об этом вспомнили спустя 10 лет перед выборами - удар по ЛДПР, считают в партии.В партии добавили, что блогер во время работы в ЛДПР на своих стримах занимался сбором жалоб граждан, а потом передавал их юристам, которые старались помочь.В сообщении отмечается, что блогер уже несколько месяцев не является помощником депутата Василия Власова, а его удостоверение было отозвано по рекомендации высшего совета ЛДПР.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. В СК РФ подтвердили задержание, отметив, что Хованский исполнил песню с "публичными призывами к терроризму", имея целью "формирование идеологии терроризма". Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что Хованского задержали за песню о трагедии на Дубровке.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736256657.html
https://ria.ru/20201023/terakt-1580891990.html
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задержание юрия хованского, юрий хованский, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В ЛДПР связывают задержание блогера Хованского с кампанией против партии

14:03 09.06.2021 (обновлено: 14:47 09.06.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВидеоблогер Юрий Хованский во время задержания в Санкт-Петербурге Следственным комитетом РФ
Видеоблогер Юрий Хованский во время задержания в Санкт-Петербурге Следственным комитетом РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ситуация с задержанием в Петербурге блогера Юрия Хованского связана с его "черной" шуткой про теракт, но тот факт, что об этом вспомнили спустя 10 лет перед выборами - удар по ЛДПР, считают в партии.
"Он (Хованский - ред.) еще в 2014 году дал полиции все пояснения по этому поводу, принес публичные извинения всем, кого его слова оскорбили, и на этом инцидент был исчерпан. Однако почему-то именно сейчас, накануне выборов его задержали силами спецназа, предъявили демонстративно жесткие обвинения, сопроводив это массой публикаций в СМИ. Выводы напрашиваются сами собой: стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР", - отмечается в сообщении в Telegram-канале партии.
В партии добавили, что блогер во время работы в ЛДПР на своих стримах занимался сбором жалоб граждан, а потом передавал их юристам, которые старались помочь.
В сообщении отмечается, что блогер уже несколько месяцев не является помощником депутата Василия Власова, а его удостоверение было отозвано по рекомендации высшего совета ЛДПР.
Скриншот видео задержания блогера Хованского
11:14
Опубликовано видео задержания блогера Хованского
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. В СК РФ подтвердили задержание, отметив, что Хованский исполнил песню с "публичными призывами к терроризму", имея целью "формирование идеологии терроризма". Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что Хованского задержали за песню о трагедии на Дубровке.
В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
Участники траурных мероприятий, посвященных памяти погибших во время теракта в московском Театральном центре на Дубровке в 2002 году, возлагают цветы к мемориалу. - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября 2020, 03:34
Террористический акт на Дубровке ("Норд-Ост") в октябре 2002 года
 
Задержание Юрия ХованскогоЮрий ХованскийРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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