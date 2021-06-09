В ЛДПР связывают задержание блогера Хованского с кампанией против партии
14:03 09.06.2021 (обновлено: 14:47 09.06.2021)
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВидеоблогер Юрий Хованский во время задержания в Санкт-Петербурге Следственным комитетом РФ
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ситуация с задержанием в Петербурге блогера Юрия Хованского связана с его "черной" шуткой про теракт, но тот факт, что об этом вспомнили спустя 10 лет перед выборами - удар по ЛДПР, считают в партии.
"Он (Хованский - ред.) еще в 2014 году дал полиции все пояснения по этому поводу, принес публичные извинения всем, кого его слова оскорбили, и на этом инцидент был исчерпан. Однако почему-то именно сейчас, накануне выборов его задержали силами спецназа, предъявили демонстративно жесткие обвинения, сопроводив это массой публикаций в СМИ. Выводы напрашиваются сами собой: стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР", - отмечается в сообщении в Telegram-канале партии.
В партии добавили, что блогер во время работы в ЛДПР на своих стримах занимался сбором жалоб граждан, а потом передавал их юристам, которые старались помочь.
В сообщении отмечается, что блогер уже несколько месяцев не является помощником депутата Василия Власова, а его удостоверение было отозвано по рекомендации высшего совета ЛДПР.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. В СК РФ подтвердили задержание, отметив, что Хованский исполнил песню с "публичными призывами к терроризму", имея целью "формирование идеологии терроризма". Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что Хованского задержали за песню о трагедии на Дубровке.
В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
23 октября 2020, 03:34Террористический акт на Дубровке ("Норд-Ост") в октябре 2002 года