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В Израиле нашли тысячелетнее куриное яйцо
В Израиле нашли тысячелетнее куриное яйцо - РИА Новости, 09.06.2021
В Израиле нашли тысячелетнее куриное яйцо
Целое куриное яйцо возрастом порядка 1 тысячи лет обнаружено в ходе раскопок в израильском городе Явне к югу от Тель-Авива, сообщило Управление древностей... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:19
2021-06-09T15:19
2021-06-09T15:19
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июн - РИА Новости. Целое куриное яйцо возрастом порядка 1 тысячи лет обнаружено в ходе раскопок в израильском городе Явне к югу от Тель-Авива, сообщило Управление древностей Израиля."Фрагменты яичной скорлупы находили и ранее, например, в Граде Давида, в Кейсарии и Аполлонии, но из-за хрупкости яичной скорлупы почти не сохранились целые куриные яйца. Даже на мировом уровне это чрезвычайно редкая находка", - сказал доктор Ли Перри-Галь.По словам археолога Аллы Нагорской, яйцо сохранилось, так как находилось в колодце с нечистотами.Управление древностей Израиля, добавляет, что узнать, как яйцо оказалось в колодце, не удастся. При этом в колодце также были найдены три костяные куклы исламского периода, использовавшиеся в качестве игрушек около 1 тысячи лет назад.
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тель-авив, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июн - РИА Новости.
Целое куриное яйцо возрастом порядка 1 тысячи лет обнаружено в ходе раскопок в израильском городе Явне к югу от Тель-Авива
, сообщило Управление древностей Израиля
.
"Фрагменты яичной скорлупы находили и ранее, например, в Граде Давида, в Кейсарии и Аполлонии, но из-за хрупкости яичной скорлупы почти не сохранились целые куриные яйца. Даже на мировом уровне это чрезвычайно редкая находка", - сказал доктор Ли Перри-Галь.
По словам археолога Аллы Нагорской, яйцо сохранилось, так как находилось в колодце с нечистотами.
Управление древностей Израиля, добавляет, что узнать, как яйцо оказалось в колодце, не удастся. При этом в колодце также были найдены три костяные куклы исламского периода, использовавшиеся в качестве игрушек около 1 тысячи лет назад.