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В работе "Яндекса" произошел сбой
В работе "Яндекса" произошел сбой - РИА Новости, 09.06.2021
В работе "Яндекса" произошел сбой
Пользователи "Яндекса" сообщают о проблемах в работе сервисов компании, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T19:01
2021-06-09T19:30
россия
яндекс
москва
санкт-петербург
технологии
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи "Яндекса" сообщают о проблемах в работе сервисов компании, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По информации портала, перебои начались около 18:26 (мск), с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.Отмечается, что больше всего жалоб поступает на работу сайта (85%) и проблемы с почтой (15%).В свою очередь, в "Яндексе" сообщили о сбоях в сервисе такси, каршеринга и доставки "Яндекс Go"."По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказами через "Яндекс Go". Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства", — сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
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россия, яндекс, москва, санкт-петербург, технологии

В работе "Яндекса" произошел сбой

19:01 09.06.2021 (обновлено: 19:30 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастница Петербургского международного экономического форума - 2021
Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи "Яндекса" сообщают о проблемах в работе сервисов компании, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По информации портала, перебои начались около 18:26 (мск), с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
Отмечается, что больше всего жалоб поступает на работу сайта (85%) и проблемы с почтой (15%).
В свою очередь, в "Яндексе" сообщили о сбоях в сервисе такси, каршеринга и доставки "Яндекс Go".
"По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказами через "Яндекс Go". Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства", — сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Программирование - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 16:56
Эксперт назвал возможные причины сбоя в работе популярных сайтов
 
РоссияЯндексМоскваСанкт-ПетербургТехнологии
 
 
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