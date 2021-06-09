https://ria.ru/20210609/yandeks-1736357664.html
В работе "Яндекса" произошел сбой
В работе "Яндекса" произошел сбой - РИА Новости, 09.06.2021
В работе "Яндекса" произошел сбой
Пользователи "Яндекса" сообщают о проблемах в работе сервисов компании, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T19:01
2021-06-09T19:01
2021-06-09T19:30
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи "Яндекса" сообщают о проблемах в работе сервисов компании, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По информации портала, перебои начались около 18:26 (мск), с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.Отмечается, что больше всего жалоб поступает на работу сайта (85%) и проблемы с почтой (15%).В свою очередь, в "Яндексе" сообщили о сбоях в сервисе такси, каршеринга и доставки "Яндекс Go"."По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказами через "Яндекс Go". Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства", — сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
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