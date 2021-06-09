https://ria.ru/20210609/xiaomi-1736349240.html

Названа отличительная черта нового планшета Xiaomi

Названа отличительная черта нового планшета Xiaomi - РИА Новости, 09.06.2021

Названа отличительная черта нового планшета Xiaomi

Новый планшет Xiaomi Mi Pad 5 сможет работать в мобильных сетях пятого поколения. Об этом сообщает Gizmochina. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T18:21

2021-06-09T18:21

2021-06-09T18:21

наука

android

планшеты

xiaomi inc

технологии

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Новый планшет Xiaomi Mi Pad 5 сможет работать в мобильных сетях пятого поколения. Об этом сообщает Gizmochina.Планшет под кодовым названием M2105K81C появился в китайской базе сертификации радиосвязи. Mi Pad 5 приписывают процессор MediaTek Dimensity 1200, а Pro-версия будет оснащаться Snapdragon 870.Среди прочего, планшету достанется экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением экрана 2K. Устройство получит аккумулятор на 4260 мАч с поддержкой быстрой зарядки.Xiaomi представит Mi Pad 5 во второй половине 2021 года. Инсайдеры считают, что планшет в базовой версии обойдется на китайском рынке в 3000 юаней (примерно 33 000 рублей).

https://ria.ru/20210520/xiaomi-1733084573.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

android, планшеты, xiaomi inc, технологии