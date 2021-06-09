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"Известия": россияне смогут оформить автоматическое получение соцвыплат через госуслуги
"Известия": россияне смогут оформить автоматическое получение соцвыплат через госуслуги - РИА Новости, 09.06.2021
"Известия": россияне смогут оформить автоматическое получение соцвыплат через госуслуги
На портале Госуслуг появится дополнительный сервис, который позволит гражданам автоматически получать соцвыплаты, рассказали "Известиям" в Минтруде. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T06:00
2021-06-09T09:08
россия
социальные выплаты
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
владимир путин
госуслуги
общество
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Россияне смогут автоматически получать соцвыплаты через госуслуги
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На портале Госуслуг появится дополнительный сервис, который позволит гражданам автоматически получать соцвыплаты, рассказали "Известиям" в Минтруде.Согласно нововведению в рамках создания социального казначейства, россияне смогут дать согласие на проактивное перечисление, где нужно будет указать актуальные банковские реквизиты. При необходимости их можно скорректировать онлайн.Как пишет газета, речь идет о мерах господдержки, связанных с такими событиями, как рождение ребенка или достижение пенсионного возраста. Подчеркивается, что при этом не потребуется подавать отдельных заявлений.В Минтруде уточнили, что помощь, связанная с нуждаемостью, в частности пособия по безработице, будет начисляться по заявлению, но справки в дополнение к ним не нужны.Согласно поручению Владимира Путина, с 2022 года на проактивное начисление будут переведены федеральные выплаты, а с 2024 года — региональные.
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россия, социальные выплаты, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, госуслуги, общество

"Известия": россияне смогут оформить автоматическое получение соцвыплат через госуслуги

06:00 09.06.2021 (обновлено: 09:08 09.06.2021)
 
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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На портале Госуслуг появится дополнительный сервис, который позволит гражданам автоматически получать соцвыплаты, рассказали "Известиям" в Минтруде.
Согласно нововведению в рамках создания социального казначейства, россияне смогут дать согласие на проактивное перечисление, где нужно будет указать актуальные банковские реквизиты. При необходимости их можно скорректировать онлайн.
Как пишет газета, речь идет о мерах господдержки, связанных с такими событиями, как рождение ребенка или достижение пенсионного возраста. Подчеркивается, что при этом не потребуется подавать отдельных заявлений.
В Минтруде уточнили, что помощь, связанная с нуждаемостью, в частности пособия по безработице, будет начисляться по заявлению, но справки в дополнение к ним не нужны.
Согласно поручению Владимира Путина, с 2022 года на проактивное начисление будут переведены федеральные выплаты, а с 2024 года — региональные.
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Россиясоциальные выплатыМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Владимир ПутинГосуслугиОбщество
 
 
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