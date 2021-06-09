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"Известия": россияне смогут оформить автоматическое получение соцвыплат через госуслуги

"Известия": россияне смогут оформить автоматическое получение соцвыплат через госуслуги - РИА Новости, 09.06.2021

"Известия": россияне смогут оформить автоматическое получение соцвыплат через госуслуги

На портале Госуслуг появится дополнительный сервис, который позволит гражданам автоматически получать соцвыплаты, рассказали "Известиям" в Минтруде. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T06:00

2021-06-09T06:00

2021-06-09T09:08

россия

социальные выплаты

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

владимир путин

госуслуги

общество

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Россияне смогут автоматически получать соцвыплаты через госуслуги

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На портале Госуслуг появится дополнительный сервис, который позволит гражданам автоматически получать соцвыплаты, рассказали "Известиям" в Минтруде.Согласно нововведению в рамках создания социального казначейства, россияне смогут дать согласие на проактивное перечисление, где нужно будет указать актуальные банковские реквизиты. При необходимости их можно скорректировать онлайн.Как пишет газета, речь идет о мерах господдержки, связанных с такими событиями, как рождение ребенка или достижение пенсионного возраста. Подчеркивается, что при этом не потребуется подавать отдельных заявлений.В Минтруде уточнили, что помощь, связанная с нуждаемостью, в частности пособия по безработице, будет начисляться по заявлению, но справки в дополнение к ним не нужны.Согласно поручению Владимира Путина, с 2022 года на проактивное начисление будут переведены федеральные выплаты, а с 2024 года — региональные.

https://ria.ru/20210608/vyplaty-1736074466.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, социальные выплаты, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, госуслуги, общество