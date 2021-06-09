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Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы в Кремле
Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы в Кремле - РИА Новости, 09.06.2021
Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы в Кремле
Встреча президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы 21 июня состоится в Кремле, сообщил в среду спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:49
2021-06-09T12:49
2021-06-09T12:51
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госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы 21 июня состоится в Кремле, сообщил в среду спикер ГД Вячеслав Володин."На следующей неделе у нас с вами заседания 15-го, 16-го и 17-го. 17-е - завершающий день весенней сессии, а 21-го у нас с вами встреча с президентом в Кремле. Поздравляю! Это всегда событие для нас. Тем более, посмотрите, президент в постоянном режиме встречается и обсуждает вопросы повестки, которая вас беспокоит, с лидерами фракций, в телефонном режиме обсуждает с ними многие вопросы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.Спикер нижней палаты напомнил, что президент приезжал в Госдуму относительно недавно, во время обсуждения поправок в Конституцию РФ. Также встречи с главой государства проходят в рамках Совета законодателей при Федеральном Собрании.
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россия, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Встреча президента РФ Владимира Путина
с депутатами Госдумы
21 июня состоится в Кремле, сообщил в среду спикер ГД Вячеслав Володин
.
"На следующей неделе у нас с вами заседания 15-го, 16-го и 17-го. 17-е - завершающий день весенней сессии, а 21-го у нас с вами встреча с президентом в Кремле. Поздравляю! Это всегда событие для нас. Тем более, посмотрите, президент в постоянном режиме встречается и обсуждает вопросы повестки, которая вас беспокоит, с лидерами фракций, в телефонном режиме обсуждает с ними многие вопросы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Спикер нижней палаты напомнил, что президент приезжал в Госдуму относительно недавно, во время обсуждения поправок в Конституцию РФ. Также встречи с главой государства проходят в рамках Совета законодателей при Федеральном Собрании.
"А сейчас это встреча, связанная с завершением работы. Это же здорово, когда глава государства уделяет такое внимание парламенту, коммуникации с Государственной Думой. Депутаты представляют своих избирателей, граждан, и для нас это важно, чтобы такой диалог был. Это очень хорошо!" - добавил Володин.