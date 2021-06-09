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Сенатор прокомментировала предложение обучать в школах ПДД и вождению

Сенатор прокомментировала предложение обучать в школах ПДД и вождению - РИА Новости, 09.06.2021

Сенатор прокомментировала предложение обучать в школах ПДД и вождению

В школах следует преподавать правила дорожного движения, это основа безопасности, заявила РИА Новости в среду член комитета Совфеда по обороне и безопасности... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:32

2021-06-09T12:32

2021-06-09T12:32

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В школах следует преподавать правила дорожного движения, это основа безопасности, заявила РИА Новости в среду член комитета Совфеда по обороне и безопасности Маргарита Павлова, комментируя сообщения СМИ об инициативе в Госдуме.Как сообщили некоторые СМИ, в Госдуме предложили вернуть в школьную программу обучение ПДД и вождению машины, напомнив, что такая практика была в Советском Союзе."То, что правила дорожного движения детям нужно знать – это однозначно. Это основы безопасности", – сказала парламентарий.Вместе с тем, она полагает, что вопросы практической части – обучению вождения машины, следует обсуждать. "Эта инициатива требует дополнительного обсуждения", - сказала сенатор.Она также напомнила, что в РФ права на вождение автотранспорта выдаются с 18 лет.

https://ria.ru/20210416/prava-1728507256.html

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