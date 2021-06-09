Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/vozhdenie-1736273951.html
Сенатор прокомментировала предложение обучать в школах ПДД и вождению
Сенатор прокомментировала предложение обучать в школах ПДД и вождению - РИА Новости, 09.06.2021
Сенатор прокомментировала предложение обучать в школах ПДД и вождению
В школах следует преподавать правила дорожного движения, это основа безопасности, заявила РИА Новости в среду член комитета Совфеда по обороне и безопасности... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:32
2021-06-09T12:32
россия
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/46449/98/464499831_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_60ca8eec530923a51aa25521dab1a708.jpg
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В школах следует преподавать правила дорожного движения, это основа безопасности, заявила РИА Новости в среду член комитета Совфеда по обороне и безопасности Маргарита Павлова, комментируя сообщения СМИ об инициативе в Госдуме.Как сообщили некоторые СМИ, в Госдуме предложили вернуть в школьную программу обучение ПДД и вождению машины, напомнив, что такая практика была в Советском Союзе."То, что правила дорожного движения детям нужно знать – это однозначно. Это основы безопасности", – сказала парламентарий.Вместе с тем, она полагает, что вопросы практической части – обучению вождения машины, следует обсуждать. "Эта инициатива требует дополнительного обсуждения", - сказала сенатор.Она также напомнила, что в РФ права на вождение автотранспорта выдаются с 18 лет.
https://ria.ru/20210416/prava-1728507256.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/46449/98/464499831_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_e598b84977937d61a0609358120c8c53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет федерации рф, общество

Сенатор прокомментировала предложение обучать в школах ПДД и вождению

12:32 09.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкОбучение вождению на автоматизированном автодроме в Челябинске
Обучение вождению на автоматизированном автодроме в Челябинске - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В школах следует преподавать правила дорожного движения, это основа безопасности, заявила РИА Новости в среду член комитета Совфеда по обороне и безопасности Маргарита Павлова, комментируя сообщения СМИ об инициативе в Госдуме.
Как сообщили некоторые СМИ, в Госдуме предложили вернуть в школьную программу обучение ПДД и вождению машины, напомнив, что такая практика была в Советском Союзе.
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 02:53
ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
"То, что правила дорожного движения детям нужно знать – это однозначно. Это основы безопасности", – сказала парламентарий.
Вместе с тем, она полагает, что вопросы практической части – обучению вождения машины, следует обсуждать. "Эта инициатива требует дополнительного обсуждения", - сказала сенатор.
Она также напомнила, что в РФ права на вождение автотранспорта выдаются с 18 лет.
 
РоссияСовет Федерации РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:57Петербурженка подала в суд на Шнурова из-за песни "В Питере - пить"
17:52В московской квартире обнаружили тело двухмесячного ребенка
17:50Российские протестанты призвали закрыть микрофинансовые организации
17:47На Украине сочли решение Берлина не поставлять оружие Киеву политическим
17:42Посол США в Белоруссии анонсировала новые санкции против республики
17:40В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандском формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
Лента новостейМолния