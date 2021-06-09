https://ria.ru/20210609/voyna-1736269869.html

Госдума приняла закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

Госдума приняла закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне - РИА Новости, 09.06.2021

Госдума приняла закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

Госдума приняла закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:16

2021-06-09T12:16

2021-06-09T15:17

россия

александр жуков

елена ямпольская

вторая мировая война (1939-1945)

госдума рф

алексей пушков

германия

ссср

общество

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.Проект документа внесли глава комитета нижней палаты по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков. Его подготовили по поручению Владимира Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству.Изменения вносятся в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".В пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время в СМИ, в том числе российских, регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, где действия советского руководства и армии отождествляются с преступлениями нацизма и солдат вермахта."Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)", — отмечают авторы инициативы.Также они утверждают, что принятие законопроекта не позволит зарабатывать политический капитал на принижении подвига советского народа и спекуляциях вокруг победы в Великой Отечественной войне.При этом законодатели подчеркивают, что возможность для исторических изысканий и научных дискуссий по этой теме сохранится.

https://ria.ru/20210508/voyna-1730710834.html

https://ria.ru/20201223/sssr-1590497291.html

https://ria.ru/20210507/voyna-1731355566.html

россия

германия

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россия, александр жуков, елена ямпольская, вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, алексей пушков, германия, ссср, общество