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В Германии высказались о возможности поставок вооружений на Украину
В Германии высказались о возможности поставок вооружений на Украину - РИА Новости, 09.06.2021
В Германии высказались о возможности поставок вооружений на Украину
Изменений в позиции Берлина относительно возможной поставки вооружений на Украину нет, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:39
2021-06-09T14:39
2021-06-09T14:54
штеффен зайберт
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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Изменений в позиции Берлина относительно возможной поставки вооружений на Украину нет, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт."Я не могу сообщить вам о новой позиции со стороны правительства ФРГ. Мы интенсивно поддерживаем политически, дипломатически и в значительной степени экономически Украину и ее права, и по теме поставки вооружений с нашей стороны, я считаю, все сказано, ничего нового нет", - сказал Зайберт.Официальный Берлин неоднократно заявлял о том, что не считает поставки вооружений на Украину способом прийти к разрядке в регионе, решение конфликта в Донбассе может быть только политическим.
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штеффен зайберт, германия, берлин (город), украина, в мире