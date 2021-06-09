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В Германии высказались о возможности поставок вооружений на Украину

В Германии высказались о возможности поставок вооружений на Украину - РИА Новости, 09.06.2021

В Германии высказались о возможности поставок вооружений на Украину

Изменений в позиции Берлина относительно возможной поставки вооружений на Украину нет, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:39

2021-06-09T14:39

2021-06-09T14:54

штеффен зайберт

германия

берлин (город)

украина

в мире

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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Изменений в позиции Берлина относительно возможной поставки вооружений на Украину нет, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт."Я не могу сообщить вам о новой позиции со стороны правительства ФРГ. Мы интенсивно поддерживаем политически, дипломатически и в значительной степени экономически Украину и ее права, и по теме поставки вооружений с нашей стороны, я считаю, все сказано, ничего нового нет", - сказал Зайберт.Официальный Берлин неоднократно заявлял о том, что не считает поставки вооружений на Украину способом прийти к разрядке в регионе, решение конфликта в Донбассе может быть только политическим.

https://ria.ru/20210608/bundestag-1736175326.html

германия

берлин (город)

украина

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штеффен зайберт, германия, берлин (город), украина, в мире