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На Ямале пьяный водитель без прав врезался в забор, пострадали двое детей
На Ямале пьяный водитель без прав врезался в забор, пострадали двое детей - РИА Новости, 09.06.2021
На Ямале пьяный водитель без прав врезался в забор, пострадали двое детей
На Ямале пьяный водитель врезался в забор на машине, в которой было двое детей, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T07:32
2021-06-09T07:32
2021-06-09T10:44
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ханты-мансийск
пуровский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн — РИА Новости. На Ямале пьяный водитель врезался в забор на машине, в которой было двое детей, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.Авария произошла накануне днем в деревне Харампур Пуровского района. Местный житель, у которого нет водительских прав, на ВАЗ-21099 не справился с управлением, не учел погодные условия и въехал в кирпичный забор.По его словам, водителя пока привлекли к административной ответственности. Кроме того, по факту ДТП правоохранители проводят отдельную проверку.
https://ria.ru/20210608/politseyskiy-1736143446.html
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россия, авто, ханты-мансийск, пуровский район, происшествия