https://ria.ru/20210609/voditel-1736234118.html

На Ямале пьяный водитель без прав врезался в забор, пострадали двое детей

На Ямале пьяный водитель без прав врезался в забор, пострадали двое детей - РИА Новости, 09.06.2021

На Ямале пьяный водитель без прав врезался в забор, пострадали двое детей

На Ямале пьяный водитель врезался в забор на машине, в которой было двое детей, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T07:32

2021-06-09T07:32

2021-06-09T10:44

россия

авто

ханты-мансийск

пуровский район

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн — РИА Новости. На Ямале пьяный водитель врезался в забор на машине, в которой было двое детей, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.Авария произошла накануне днем в деревне Харампур Пуровского района. Местный житель, у которого нет водительских прав, на ВАЗ-21099 не справился с управлением, не учел погодные условия и въехал в кирпичный забор.По его словам, водителя пока привлекли к административной ответственности. Кроме того, по факту ДТП правоохранители проводят отдельную проверку.

https://ria.ru/20210608/politseyskiy-1736143446.html

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ханты-мансийск

пуровский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, ханты-мансийск, пуровский район, происшествия