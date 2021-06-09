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На Ямале пьяный водитель без прав врезался в забор, пострадали двое детей
На Ямале пьяный водитель без прав врезался в забор, пострадали двое детей - РИА Новости, 09.06.2021
На Ямале пьяный водитель без прав врезался в забор, пострадали двое детей
На Ямале пьяный водитель врезался в забор на машине, в которой было двое детей, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T07:32
2021-06-09T10:44
россия
авто
ханты-мансийск
пуровский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн — РИА Новости. На Ямале пьяный водитель врезался в забор на машине, в которой было двое детей, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.Авария произошла накануне днем в деревне Харампур Пуровского района. Местный житель, у которого нет водительских прав, на ВАЗ-21099 не справился с управлением, не учел погодные условия и въехал в кирпичный забор.По его словам, водителя пока привлекли к административной ответственности. Кроме того, по факту ДТП правоохранители проводят отдельную проверку.
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россия, авто, ханты-мансийск, пуровский район, происшествия

На Ямале пьяный водитель без прав врезался в забор, пострадали двое детей

07:32 09.06.2021 (обновлено: 10:44 09.06.2021)
 
© Фото : Госавтоинспекция ЯмалаДТП с участием автомобиля "ВАЗ-21099" в Ямало-Ненецком автономном округе
ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21099 в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : Госавтоинспекция Ямала
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн — РИА Новости. На Ямале пьяный водитель врезался в забор на машине, в которой было двое детей, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла накануне днем в деревне Харампур Пуровского района. Местный житель, у которого нет водительских прав, на ВАЗ-21099 не справился с управлением, не учел погодные условия и въехал в кирпичный забор.

"В результате ДТП двое детей-пассажиров госпитализированы в больницу города Тарко-Сале", — сказал собеседник агентства, уточнив, что водитель был нетрезв.

По его словам, водителя пока привлекли к административной ответственности. Кроме того, по факту ДТП правоохранители проводят отдельную проверку.
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