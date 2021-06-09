https://ria.ru/20210609/vich-1736228737.html

Россия не дала включить некоторые концепции в декларацию ГА ООН по ВИЧ

Россия не дала включить некоторые концепции в декларацию ГА ООН по ВИЧ - РИА Новости, 09.06.2021

Россия не дала включить некоторые концепции в декларацию ГА ООН по ВИЧ

Россия на заседании Генассамблеи ООН не позволила включить в принятую декларацию по теме ВИЧ несколько спорных концепций, говорится на сайте постпредства при... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T02:26

2021-06-09T02:26

2021-06-09T09:06

россия

генеральная ассамблея оон

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cad11969ac8556447a234035b8d1a4d.jpg

ООН, 9 июн — РИА Новости. Россия на заседании Генассамблеи ООН не позволила включить в принятую декларацию по теме ВИЧ несколько спорных концепций, говорится на сайте постпредства при организации.Между тем, не прошли и российские предложения о продвижении здорового образа жизни, о поддержке семейных ценностей, а также о неприятии усугубляющих гуманитарную ситуацию односторонних санкций против развивающихся стран."Также весьма поверхностно отображена тема лечения наркозависимости с полным отказом от употребления наркотических средств", — добавляется в сообщении.В постпредстве отметили, что под давлением Запада в проекте документа сохранились "многочисленные ссылки на необходимость пересмотра национального законодательства, которое ограничивает проституцию и употребление наркотиков, а также на программы заместительной опиоидной терапии как панацеи в борьбе с ВИЧ/СПИД".Однако документ приняли без учета озабоченностей, напрямую касающихся российского законодательства.Тем не менее, уточнили дипломаты, в тексте проекта содержатся несколько "конструктивных элементов" и Россия их поддерживает. Среди них: международные цели по борьбе с ВИЧ/СПИД, по тестированию, лечению и подавлению вирусной нагрузки, и установки по искоренению передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, а также положения о борьбе с дискриминацией людей, живущих с ВИЧ. Кроме того, в документе говорится о важности проведения информационных разъяснительных кампаний по противодействию заболеванию, заключили в постпредстве.

https://ria.ru/20210528/vich-1734638596.html

https://ria.ru/20210605/spid-1735418325.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная ассамблея оон, оон, в мире