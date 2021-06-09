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Россия не дала включить некоторые концепции в декларацию ГА ООН по ВИЧ
Россия не дала включить некоторые концепции в декларацию ГА ООН по ВИЧ - РИА Новости, 09.06.2021
Россия не дала включить некоторые концепции в декларацию ГА ООН по ВИЧ
Россия на заседании Генассамблеи ООН не позволила включить в принятую декларацию по теме ВИЧ несколько спорных концепций, говорится на сайте постпредства при... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T02:26
2021-06-09T09:06
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ООН, 9 июн — РИА Новости. Россия на заседании Генассамблеи ООН не позволила включить в принятую декларацию по теме ВИЧ несколько спорных концепций, говорится на сайте постпредства при организации.Между тем, не прошли и российские предложения о продвижении здорового образа жизни, о поддержке семейных ценностей, а также о неприятии усугубляющих гуманитарную ситуацию односторонних санкций против развивающихся стран."Также весьма поверхностно отображена тема лечения наркозависимости с полным отказом от употребления наркотических средств", — добавляется в сообщении.В постпредстве отметили, что под давлением Запада в проекте документа сохранились "многочисленные ссылки на необходимость пересмотра национального законодательства, которое ограничивает проституцию и употребление наркотиков, а также на программы заместительной опиоидной терапии как панацеи в борьбе с ВИЧ/СПИД".Однако документ приняли без учета озабоченностей, напрямую касающихся российского законодательства.Тем не менее, уточнили дипломаты, в тексте проекта содержатся несколько "конструктивных элементов" и Россия их поддерживает. Среди них: международные цели по борьбе с ВИЧ/СПИД, по тестированию, лечению и подавлению вирусной нагрузки, и установки по искоренению передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, а также положения о борьбе с дискриминацией людей, живущих с ВИЧ. Кроме того, в документе говорится о важности проведения информационных разъяснительных кампаний по противодействию заболеванию, заключили в постпредстве.
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россия, генеральная ассамблея оон, оон, в мире

Россия не дала включить некоторые концепции в декларацию ГА ООН по ВИЧ

02:26 09.06.2021 (обновлено: 09:06 09.06.2021)
 
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ООН, 9 июн — РИА Новости. Россия на заседании Генассамблеи ООН не позволила включить в принятую декларацию по теме ВИЧ несколько спорных концепций, говорится на сайте постпредства при организации.

"В ходе переговоров российской делегации совместно с единомышленниками удалось воспрепятствовать включению в текст документа целого ряда спорных и противоречивых концепций, в том числе таких как всеобъемлющее образование в области сексуальности, сексуальные права, лишение родителей прав контроля над сексуальным и репродуктивным здоровьем детей", — сказано в релизе.

Между тем, не прошли и российские предложения о продвижении здорового образа жизни, о поддержке семейных ценностей, а также о неприятии усугубляющих гуманитарную ситуацию односторонних санкций против развивающихся стран.
"Также весьма поверхностно отображена тема лечения наркозависимости с полным отказом от употребления наркотических средств", — добавляется в сообщении.
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В постпредстве отметили, что под давлением Запада в проекте документа сохранились "многочисленные ссылки на необходимость пересмотра национального законодательства, которое ограничивает проституцию и употребление наркотиков, а также на программы заместительной опиоидной терапии как панацеи в борьбе с ВИЧ/СПИД".
Однако документ приняли без учета озабоченностей, напрямую касающихся российского законодательства.
Тем не менее, уточнили дипломаты, в тексте проекта содержатся несколько "конструктивных элементов" и Россия их поддерживает. Среди них: международные цели по борьбе с ВИЧ/СПИД, по тестированию, лечению и подавлению вирусной нагрузки, и установки по искоренению передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, а также положения о борьбе с дискриминацией людей, живущих с ВИЧ. Кроме того, в документе говорится о важности проведения информационных разъяснительных кампаний по противодействию заболеванию, заключили в постпредстве.
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