https://ria.ru/20210609/venera-1736163572.html

Возвращение в ад. Почему супердержавы засобирались на Венеру

Возвращение в ад. Почему супердержавы засобирались на Венеру - РИА Новости, 09.06.2021

Возвращение в ад. Почему супердержавы засобирались на Венеру

NASA объявило о начале подготовки двух миссий к Венере, запуск намечен на 2028-2030 годы. Помимо США, планы по отправке автоматических станций есть у России,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T08:00

2021-06-09T08:00

2021-06-09T15:51

наука

венера

европейская южная обсерватория

космос - риа наука

европейское космическое агентство

роскосмос

наса

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736150277_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_8462e7393a70325bdd1474684155ead3.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. NASA объявило о начале подготовки двух миссий к Венере, запуск намечен на 2028-2030 годы. Помимо США, планы по отправке автоматических станций есть у России, Европейского космического агентства и Индии. Одна из задач — поиск признаков жизни.Планета, обманувшая ожиданияВенера в Солнечной системе к Земле ближе всех, поэтому у первых исследователей космоса к ней было повышенное внимание. В 1962-м до нее долетел американский "Маринер-2", в 1970-м мягкую посадку совершила советская автоматическая станция "Венера-7". СССР вообще так часто отправлял аппараты на Венеру, что ее прозвали "русской планетой". Хотя Венера находится в наиболее благоприятной для зарождения жизни "зоне Златовласки", быстро выяснилось, что условия там адские. Температура на поверхности превышает 450 градусов Цельсия, атмосферное давление в 92 раза больше, чем на Земле, небо застилают плотные, непроницаемые для света облака серной кислоты. Осознав, что искать там жизнь бесполезно, ученые потеряли к Венере интерес. Наступил длительный период забвения.NASA не отправляло туда аппараты более 30 лет — после станции "Магеллан", которая в 1989-м выполнила с орбиты подробное радиолокационное картографирование планеты. Советские "Вега-1" и "Вега-2" доставили на Венеру посадочные модули и аэростатные зонды в 1985-м. После этого там работали только орбитальные станции "Венера-экспресс" Европейского космического агентства (ЕКА) и "Акацуки" Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).Но несколько лет назад в атмосфере Венеры обнаружили потенциальный маркер жизни — газ фосфин, вырабатываемый на Земле анаэробными бактериями.Данные, полученные с помощью инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла (JCMT) на Гавайях в 2017-м и комплекса радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама в 2019-м, тут же начали перепроверять другие исследователи, и их выводы были не столь однозначными. Одни нашли ошибки в обработке результатов наблюдений, другие указывали на то, что из-за неправильной калибровки интерферометра фосфин перепутали с сернистым газом, спектральная линия которого совсем рядом.Официальный сайт Европейской южной обсерватории, одного из главных партнеров ALMA, сообщил о перекалибровке данных из научного архива наблюдений, а авторы нашумевшей статьи признали, что завысили содержание фосфина в атмосфере Венеры по крайней мере в семь раз.Тем не менее все готовящиеся миссии включили в список задач поиски признаков жизни.Корабль ВенерыПервым должен полететь индийский орбитальный аппарат "Шукраян-1" (в переводе — "Корабль Венеры"). Для старта планируют воспользоваться одним из двух открывающихся полетных окон — в декабре 2024 года или в середине 2026-го, в зависимости от того, когда завершится разработка. Основные цели миссии — составить карту поверхности и недр Венеры, исследовать химический состав атмосферы и ее взаимодействие с солнечным ветром.Предполагается, что разрешение двухчастотного радара с синтезированной апертурой, размещенного на борту "Шукраян-1", будет в четыре раза больше, чем у орбитального аппарата NASA "Магеллан" — главного "картографа" Венеры. А благодаря георадару индийская миссия станет первой по изучению недр планеты. В списке приборов также инструменты для анализа атмосферы Венеры в инфракрасных, ультрафиолетовых и субмиллиметровых волнах. Так что у индийского аппарата есть все шансы обнаружить фосфин, если он там действительно есть. Инфракрасный спектрометр пригодится и для выявления возможных вулканических процессов.Выбор в пользу ВенерыВ феврале в NASA утвердили четыре проекта программы исследования Солнечной системы Discovery. Два касаются Венеры, а два других посвящены спутникам планет-гигантов — Ио (Юпитер) и Тритону (Нептун). На прошлой неделе миссии к Венере признали приоритетными и на каждую выделили по 500 миллионов долларов.Проект DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus) предполагает отправку к Венере космического аппарата нового поколения. Все приборы его посадочного зонда заключены в специальную сферу, выдерживающую пролет сквозь горячую и плотную атмосферу планеты. Зонд проанализирует состав атмосферы Венеры от самых верхних слоев до поверхности, уделяя особое внимание инертным газам и другим соединениям, способным прояснить природу парникового эффекта на планете.Спуск будет снимать система из четырех камер, чувствительных к ультрафиолетовому и ближнему инфракрасному свету. Ученые также надеются с помощью этих камер получить в высоком разрешении снимки загадочных элементов поверхности Венеры, называемых тессерами, которые, по мнению некоторых исследователей, могут стать ключом к пониманию истории планеты и позволят ответить на вопрос, существовали ли когда-нибудь на Венере моря и океаны, где потенциально могла зародиться жизнь. В случае успеха зонд DAVINCI+ станет первым с 1985 года спускаемым аппаратом на Венере после советских "Вега-1" и "Вега-2".В рамках второй миссии — VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) — NASA отправит на орбиту Венеры аппарат с мощными радиолокационными приборами, способными наблюдать сквозь плотную атмосферу, картировать поверхность планеты и искать признаки активных процессов — тектоники плит и вулканизма. Инфракрасные приборы на борту аппарата смогут определять состав пород на поверхности. Это позволит построить первую геологическую карту планеты, понять историю Венеры и природу ее отличий от Земли. С помощью прибора InSAR построят трехмерную топографическую модель.Российская "Венера-Д"Запуск автоматической межпланетной станции "Венера-Д", включающей в себя орбитальный аппарат и посадочный модуль для комплексного изучения атмосферы, поверхности, внутреннего строения планеты и окружающей космической плазмы, запланирован на 2029 год. Концепцию миссии предложили в 2003-м. В 2015-м к работе привлекли коллег из NASA. В сентябре 2020-го "Роскосмос" сообщил, что проект будет национальным. Однако несколько дней назад глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости уточнил, что проект "Венера-Д" вновь может стать российско-американским.Буква "Д" в названии означает "долгоживущая". По расчетам разработчиков, сам посадочный модуль, который будет похож на спускаемый аппарат АМС "Вега", протянет на поверхности планеты не более двух-трех часов, но он доставит разработанную специалистами NASA станцию LLISSE (Long-Lived In-Situ Solar System Explorer), которая должна проработать не менее 60 суток. Предыдущий рекорд принадлежит "Венере-13" — порядка двух часов.Хотя LLISSE по размерам — с бытовой тостер, прибор, по задумке специалистов, сможет несколько месяцев регистрировать множество параметров: температуру, давление, скорость и направление ветра, количество поступающей к поверхности солнечной энергии и некоторых веществ в нижних слоях атмосферы. Кроме того, конфигурация миссии "Венера-Д" подразумевает установку для бурения и запуск аэростатного зонда для поиска биомаркеров в единственно потенциально пригодной для жизни венерианской среде — атмосфере. По мнению ученых, если жизнь когда-либо существовала на планете, она могла сохраниться только в облаках, где температура и поток солнечной энергии оптимальны, есть питательные вещества и жидкая вода.Европейский проектЕвропейское космическое агентство (ЕКА) рассматривает возможность запуска в 2030 году к Венере миссии EnVision, которая, как и VERITAS, будет орбитальной, но закартирует отдельные участки планеты с разрешением до одного метра (у VERITAS — 15-30 метров). При такой детализации, например, можно увидеть советские посадочные модули.Кроме того, специальный спектрометр проанализирует свет определенной длины волны, проходящий сквозь углекислотную дымку. Ученые надеются, что это позволит составить первое представление о составе пород планеты, по крайней мере отличить граниты от базальтов и таким образом выяснить, есть ли в венерианской литосфере, как в земной, разделение на блоки континентальной и океанической коры.Пилотируемые полетыПилотируемые миссии к Венере никто не планирует. Людям там пока делать нечего. Однако можно взглянуть на нее поближе во время другого полета. Такой вариант предложили в NASA. Большинство проектов возвращаемых миссий марсианской программы предусматривают облет Венеры для маневра и набора скорости. Это собираются использовать для целой серии экспериментов, которые очень трудно провести дистанционно. Ученые в шутку назвали такой подход "две планеты по цене одной": доставить к Венере аналитические аппараты и зонды, управляемые с орбиты, а также собрать и вернуть на Землю пробы воздуха и грунта.

https://ria.ru/20200914/venera-1577223770.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венера, европейская южная обсерватория, космос - риа наука, европейское космическое агентство, роскосмос, наса, дмитрий рогозин